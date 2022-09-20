'Savcıyım' diyerek 356 bin TL dolandıran şüpheli tutuklandı

20 Eylül 2022 Salı, 09:44

Gaziantep'te bir yurttaş polise başvurup, telefonla arayan kişinin kendisini savcı olarak tanıtarak dolandırdığını söyledi. Yurttaş şüphelinin, kendisine terör örgütü ile irtibatı bulunduğu suçlamasını yönelttiğini, bundan kurtarmak için para istediğini söyledi.

Yurttaş, kendisinin de evde bulunan 356 bin lirayı söylenen yere bıraktığını, bir daha da kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paranın bırakıldığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık' başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan H.K. olduğunu belirledi. Polis, H.K.'yı düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.