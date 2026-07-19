Şavşat’ta köylüler bilirkişi keşfinde bir araya gelerek seslerini yükseltti: 'Nefes alamayacağız'

Artvin Şavşat Meydancık bölgesinde tüm canlıların yaşamını olumsuz etkileyecek maden projesine ilişkin bilirkişi keşif gününde, bölge halkı doğayı, yaşam alanlarını ve geleceklerini korumak için omuz omuza vererek güçlü bir dayanışma örneği gösterdi.

Bilirkişi incelemesi öncesi bir araya gelen Şavşatlılar taş ocağı maden projesinin tarımı, hayvancılığı, su kaynaklarını ve doğal yaşamı tehdit ettiğini belirterek verilen iznin iptal edilmesini istedi.

Dava katılımcılarından ve Dereiçi Köyü heyeti üyelerinden Ömer Meydan, proje dosyasına göre madenin açık ocak yöntemiyle işletileceğini ve ayda yaklaşık 15 patlatma yapılmasının planlandığını söyledi. Maden sahasına bazı mahallelerin kuş uçuşu yaklaşık 400 metre mesafede bulunduğunu belirten konuşmacı, projenin yalnızca Dereiçi ve Çukur köylerini değil, çevredeki yaklaşık 10 köyü de etkileyeceğini ifade etti.

Bölge sakinlerinden Nizamettin Gümüş ise Dereiçi ve çevresinde hayvancılığın yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Gümüş, yaz aylarında hayvanların yaylalarda bulunduğunu anlatarak şunları söyledi:

“Burada hayvancılık çok rahat yapılabiliyor. Çünkü suyumuz var, meralarımız var, doğamız çok zengin. Biz bu hayvancılıkla büyüdük. Kendi imkânlarımızla üretim yaptık. Maden gelirse bu doğa da bu hayvancılık da zarar görecek. Biz bunu istemiyoruz.”

‘HEYELAN RİSKİ VAR’

Dereiçi Köyü Başkapı Mahallesi’nden Erkin Uzun ise maden sahasının heyelan riski taşıyan bir bölgede bulunduğunu öne sürerek bu alanda patlatmalı madencilik yapılmasının ciddi riskler doğuracağını savundu. Uzun, köylerine her yıl temiz hava almak ve doğayla buluşmak için geldiklerini belirterek “Buraya insanlar nefes almak için geliyor. Maden çalışması başladığında burada nefes alabilecek miyiz? Bahçemizden dut koparıp yiyebilecek miyiz? Salatalığımızı dalından koparıp tüketebilecek miyiz?” ifadelerini kullandı.