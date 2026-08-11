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Şavşat’ta sağanak hayatı felç etti: Yol ulaşıma kapandı

Şavşat’ta sağanak hayatı felç etti: Yol ulaşıma kapandı

11.08.2026 19:59:00
Güncellenme:
ANKA
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Şavşat’ta sağanak hayatı felç etti: Yol ulaşıma kapandı

Artvin’in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 dakika etkili olan şiddetli sağanak, cadde ve yollarda su birikintilerine ve taşkınlara neden oldu. İlçe merkezine ulaşımı sağlayan ana yol, sel suları ve sürüklenen malzemeler nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Artvin Şavşat'ta öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan yağış nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda sel suları etkili oldu.

Yaklaşık 30 dakika süren şiddetli yağışın ardından özellikle ilçe merkezine ulaşımı sağlayan ana yolda taşkın meydana geldi. Yolda biriken yağmur suları ve yağışla birlikte sürüklenen malzemeler nedeniyle araç geçişi durdu.

Ulaşımın aksaması üzerine bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yağışın etkisini azaltmasının ardından ekipler kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yolda biriken su ve taşınan malzemeleri temizleme çalışmaları sürüyor. Şavşat’ta kısa sürede etkili olan sağanak, ilçede ulaşımda aksamalara neden oldu.

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