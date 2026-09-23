Savunma Sanayii Destekleme Fonu 2025’te 374 milyar liraya ulaştı: 2024’e kıyasla yüzde 73 artış

Sayıştay, kamu kurumlarının mali işlemlerini ele aldığı 2025 yılı denetim raporlarını yayımlamaya başladı. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığının raporlarında bu kurumların “mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varıldığı” bildirildi. Ek olumsuz bulgu yer almadı.

FONDA YÜZDE 73 ARTIŞ

Sayıştay’ın Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) raporuyla, savunma harcamalarında önemli bir kalem olan Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun (SSDF) 2025 yılı büyüklüğü ortaya çıktı. SSDF geçen yıl 374 milyar liraya ulaştı. Bu tutar 2024 yılında 215 milyar liraydı. Bir yılda yüzde 73 artış görüldü. 374 milyar lira, 2025 yılında Millî Savunma Bakanlığının (MSB) harcadığı 614 milyar liranın yarısını aştı. Böylece 2025’te MSB ve SSB harcamalarıyla SSDF gelirlerinin toplamı 990 milyar liraya, o yılın ortalama dolar kuru ile 25 milyar dolara ulaştı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre Türkiye, savunma harcamalarında 2025’te dünyada 18. sırada yer almıştı.

VERGİLERLE OLUŞTURULUYOR

Rapora göre 374 milyarlık fonun 362,5 milyarını “diğer gelirler” oluşturdu. Fonun ana kaynaklarının gelir, kurumlar, motorlu taşıtlar ile veraset ve intikal vergileri olduğu belirtildi. 4842 sayılı yasada 2017’de yapılan değişiklikle fona, veraset ve intikal vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 25, motorlu taşıtlar vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 20, gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 6, Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 2,8 pay ayrılmıştı. Fona teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 7,5 milyar, değer ve miktar değişimleri gelirleri 4,3 milyar lira katkı sağlarken; bağışların sağladığı katkı 19 milyon lirayla sınırlı kaldı.

Toplanan bu paranın 278 milyarı harcanırken 275 milyar lira, mal ve hizmet alımına gitti. 1985’te kurulan SSDF’nin amacı, SSB’nin yıllık faaliyet raporlarında “TSK’de modernizasyonun sağlanması ve modern savunma sanayisi kurulması için gerekli kaynağın ayrılması” şeklinde açıklanıyor.