Savunma sanayisinde hedef tarihler tutmuyor: KAAN ve ALTAY başta geliyor

Savunma sanayisinde projeler gecikiyor. Planlanan tarihler neredeyse hiç tutturulamıyor. Son olarak TUSAŞ’ın ürettiği Milli Muharip Uçak KAAN’da bunun bir örneği görüldü.

10 YIL FARK

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 23 Ağustos’ta Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, KAAN’ın yerli motorunun testlerine 2032’de başlanacağını söyledi. Oysa KAAN’ın 2028’de, yerli motorla havada olması planlanıyordu. Millî Savunma Bakanlığı kaynakları 2023’te, “Yerli motor 2028’de hazır olacak” demiş, TUSAŞ’ın eski genel müdürü Temel Kotil de yine aynı yıl, “Planımız 2028'de KAAN'ı Türk motoruyla uçurmak” açıklamasını yapmıştı. Motorun test, sertifikasyon ve uçağa entegrasyon süreçleri dikkate alındığında, 2028 hedefi ve gerçeklik arasında yaklaşık 10 yıllık fark bekleniyor.

ALTAY EN AZ 5 YIL GECİKTİ

ALTAY tankları da gecikme yönüyle fazlaca öne çıkıyor. 2007’de başlatılan projeyi önce Koç Topluluğu’na bağlı Otokar üstlenmişti. Fakat daha sonra, kimi iddialara göre “Koç grubu Gezi eylemlerine destek verdiği için” proje Otokar’dan alındı, Ethem Sancak’ın başında olduğu BMC’ye verildi. Proje ilk olarak böyle rötara uğradı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında 2018’de imzalanan seri üretim sözleşmesi sonrası ise hem BMC’den hem de Anadolu Ajansı üzerinden “İlk tankın 18 ay sonra (2020 ortası) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi öngörülüyor” açıklaması paylaşıldı. Ancak ilk teslimat töreni, 5 yılı aşkın gecikmeyle, 2025 yılının sonunda yapıldı.

PEKİ ENVANTERDE Mİ?

Üstelik bu teslimatla ilgili soru işaretleri de mevcut. ALTAY’ın envantere girdiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim 2025’te düzenlenen bir törende söyledi. Kaç tankın envantere alındığını paylaşmadı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2025 yıl sonuna kadar 3, 2026 yıl sonuna kadar 11 ALTAY’ı TSK’ye teslim edeceklerini belirtmişti. Haftalık basın bilgilendirme toplantılarında piyade tüfeklerinden hava savunma sistemlerine kadar envantere giren her türlü ürünü düzenli olarak duyuran Millî Savunma Bakanlığı, ne geçen yıl ne de bu yıl, “ALTAY tankı envantere alındı” şeklinde bir açıklama yapmadı.

MUGEM’DE FARKLI TARİHLER

Maliyeti ve Türk ordusu için gerekliliği tartışma konusu olan Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesi ise her ne kadar yurtdışındaki emsallerine göre hızlı ilerlese de, taahhütler burada da tutmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 2025’te, “Herhalde 1-2 yıl içerisinde inşallah gemimizi bitireceğiz” demişti. Geminin üretildiği İstanbul Tersanesi’nin komutanı Recep Erdinç Yetkin, orduya teslim için, “2030’a kalmayız” açıklamasını yapmıştı. Ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Teknik Komutanı Hakan Uçar, bu yılın haziran ayında katıldığı teknik bir toplantıda, geminin donanmaya teslim tarihini 2032 olarak duyurdu.

TF-2000’DE 10 YIL

Türkiye’nin denizlerdeki hava savunma kalkanı olması planlanan TF-2000 Hava Savunma Muhribi projesi ise ilk olarak 1990’lı yıllarda gündeme geldi. Ancak 1999 depremi ve 2001’deki ekonomik krizinin ardından proje ertelendi. 2007’de yeniden ele alınan projede, ilk muhribin 2021’de envantere girmesi hedeflendi fakat bu gerçekleşmedi. Gemilerin inşasına ancak geçen yıl başlanabildi. Şimdi ilk muhribin 2028’de denize indirilmesi, bundan birkaç yıl sonra ise envantere alınması hedefleniyor. Burada da yaklaşık 10 yıllık bir gecikme ortaya çıkıyor.