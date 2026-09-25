Sayıştay, Akdeniz Üniversitesi'ndeki kiralık alanları mercek altına aldı: 5'te 5 işgal, işletmeler ruhsatsız!

Kamu kaynaklarının yanlış ya da eksik uygulamalar nedeniyle zarara uğratıldığına ilişkin Sayıştay tespitlerine yenileri ekleniyor.

Sayıştay’ın Akdeniz Üniversitesi’nin 2025 yılı hesaplarına ilişkin hazırladığı denetim raporu, üniversitenin kiraya verdiği taşınmazların kullanımından kira bedellerine, kantin ve kafeteryaların ruhsat durumuna kadar bir dizi sorunu ortaya koydu.

Raporda, bazı uygulamaların üniversitenin gelirlerinin düşük kalmasına neden olduğu belirtildi.

5 ALAN İNCELENDİ

Sayıştay denetimi kapsamında örnek olarak seçilen beş kiralık alanda üniversitenin teknik personeli tarafından ölçüm yapıldı.

İncelenen beş alanın tamamında işletmelerin, kira sözleşmesinde belirtilenden daha geniş bir alan kullandığı tespit edildi.

Rapora göre sözleşmede yer almayan bu ek alanların kullanılması için üniversiteden herhangi bir izin ya da onay da alınmadı. Sayıştay, izinsiz kullanılan alanlar için işletmelerden geçmişe dönük ücret talep edilebileceğini, sözleşme dışı kullanılan bölümlerin ise boşalttırılabileceğini belirtti.

Üniversite yönetimi de denetimin ardından tüm kiralık alanların yeniden ölçülmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi.

OLBİA ÇARŞISI'NDA YÜZDE 50'LİK UYGULAMA

Rapordaki en dikkat çekici tespitlerden biri Olbia Çarşısı’na ilişkin oldu. Sayıştay, 2019’dan önce kiracılar tarafından projeye aykırı ve üniversiteden izin alınmadan oluşturulan ek alanların, sonraki yıllarda yapılan ihalelerde yüzde 50 indirimli olarak kira hesabına dahil edildiğini belirledi.

Sayıştay, izinsiz kullanılan bir alan için alınacak bedelin güncel kira değerinin altında olmaması gerektiğine dikkat çekerek geçmişte uygulanan yöntemin değiştirilmesini istedi.

Üniversite yönetimi ise Sayıştay’a verdiği yanıtta, kiraya verilen bütün alanlarda sözleşmede belirtilen metrekarelerin aşılıp aşılmadığının tespit edilmeye başlandığını, fazladan kullanım belirlenmesi halinde bu alanlar için geçmişe dönük bedel isteneceğini açıkladı.

KİRALAR PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA KALDI

Denetimde, beş yılı dolduran kira sözleşmeleri de mercek altına alındı. Sayıştay, kiraların yıllık olarak TÜFE oranında artırıldığını ancak geçmişte uygulanan yüzde 25’lik kira artış sınırı nedeniyle bazı bedellerin güncel piyasa değerlerinin altında kaldığını belirtti.

Beş yılı geçen kiralarda çevredeki benzer taşınmazların kira bedelleri dikkate alınarak yeni bir fiyat belirlenmediği, bunun sonucunda üniversitenin bütçe gelirlerinin düşük kaldığı kaydedildi.

Sayıştay ayrıca kamu gelirinin artmasına engel olunmasının ya da kamu kaynağında eksilmeye neden olunmasının mevzuatta “kamu zararı” kapsamında tanımlandığını anımsattı. Üniversite yönetimi, beş yılı dolduran taşınmazların kira bedellerinin uzmanlar tarafından yeniden değerlendirilmeye başlandığını ve belirlenen yeni bedellerin kiracılara bildirildiğini ifade etti.

KANTİN VE KAFETERYALARDA RUHSAT EKSİKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Sayıştay’ın incelemesinde kampüsteki kantin ve kafeteryalarda da eksiklikler belirlendi. Örnek olarak incelenen işletmelerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı, gıda işletme kayıt belgesi ve çalışanların hijyen eğitimi belgeleri yönünden eksiklikler bulunduğu kaydedildi.

Raporda, incelenen kantin ve kafeteryaların ilgili belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadığının görüldüğü belirtildi.

Üniversite yönetimi ruhsat işlemlerinin sürdüğünü bildirirken Sayıştay, gerekli belgeleri bulunmayan işletmeler hakkında kira sözleşmelerindeki hükümler doğrultusunda işlem yapılması gerektiğini vurguladı.