Sayıştay’dan Karayolları raporu: Yollarda bakım ve onarım yapılmış ancak denetimini yapmamışlar!

Sayıştay’ın Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Denetim Raporu’nda, bölge müdürlüklerince ihalesi gerçekleştirilen ve bölge müdürlüğü teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren tesis ve bakım başmühendislikleri tarafından yürütülen rutin yol bakım ve onarım ile kar ve buzla mücadele yapım işlerinde; yeterli ve etkin kontrol ile denetim mekanizmalarının işletilemediğine dikkat çekildi. Bu nedenle de kontrol riskinin oluştuğu, gerçekleştirilen bazı imalatların işin sözleşmesi ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak yapılmadığı, söz konusu imalatlara ilişkin bilgilerin de ilgili kayıt sistemlerine doğru şekilde yansıtılmadığı tespit edildi.

TAHSİL EDİLEN PARALAR KAYDEDİLMEDİ

Bunun dışında idare tarafından üçüncü kişiler adına düzenlenen idari para cezalarından yasal süresi içerisinde tahsil olunan tutarların, idarenin mali tablolarında yer almadığı belirlendi. İdare yanıtında, KGM tarafından düzenlenen idari para cezalarının takip ve tahsilinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılacağı, KGM’nin yasal süresinde tahsil edilen idari para cezalarının takibi veya tahsili ile ilgili yapacağı herhangi bir işleme gerek olmadığını savundu. Sayıştay ise, KGM’nin düzenlediği idari para cezalarına ilişkin yasal süresi içerisinde vergi daireleri tarafından tahsil edilen tutarları kendi mali tablolarına yansıyacak şekilde takip etmesi gerektiğini bildirdi.

BOĞAZDA DENETİMSİZ KANO

Sayıştay’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Raporu’nda ise İstanbul Boğazı’nda çeşitli işletmeler, spor kulüpleri veya kişiler tarafından kano faaliyetleri yürütülmesine karşın bu faaliyetlere ilişkin liman başkanlıkları tarafından herhangi bir belgelendirme, izin ve denetim yapılmadığına dikkat çekildi. Sayıştay, faaliyetlerin deniz emniyeti, can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması bakımından düzenli ve etkin şekilde denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Başka bir bulguda, bakanlık tarafından kıyı tesisi işletmecilerine verilen özel izinlere toplam süre açısından üst sınır getirilmediği de tespit edildi. Kamu İhale Yasası kapsamında gerçekleştirilen kıyı yapıları yapım ihalelerinde ise; envanterde bulunan tarama gemileriyle gerçekleştirilebilecek nitelikteki denizdibi tarama faaliyetlerinin ayrı bir iş kalemi olarak yer aldığı belirlendi. Sayıştay, dışarıdan hizmet temininin ancak ihtiyaç ve maliyet analizleriyle desteklenmesi sonrası uygulanmasının uygun olacağına vurgu yaptı.