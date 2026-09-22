Sayıştay’dan öğrenci yurtları için yangın uyarısı: İskan alınmadan öğrenciler yerleştirilebiliyor

Sayıştay’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu yayımlandı. Raporda 11 ayrı bulguya yer verilirken; öğrenci yurtlarının yangın güvenliği, spor kulüplerinin yükümlülükleri, öğrencilere yapılan ödemeler, mükerrer ödeme riski ve Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) tahsil edilemeyen alacaklar dikkati çekti.

ÖĞRENCİLER İSKAN ALINMADAN YURDA YERLEŞTİRİLEBİLİYOR

Sayıştay’ın öğrenci yurtlarına ilişkin en dikkat çekici tespitlerinden biri yapı ve yangın güvenliği konusunda oldu.

Raporda, yurt olarak kullanılmak üzere kamulaştırılan bazı binalarda öğrencilerin yapı kullanma izin belgesi, yani iskan alınmadan yerleştirilebildiği, iskan süreçlerinin de uzayabildiği belirtildi.

Sayıştay, öğrencilerin yurda yerleştirilmesi ile iskan belgesinin alınması arasında geçen süreye ilişkin şu tespiti yaptı:

“Öğrencilerin yurda yerleşiminin sağlandığı tarih ile iskan alınma tarihi arasında geçen sürede olası bir yangın felaketine karşı alınacak önlemler açısından risk teşkil ettiği görülmüştür.”

Raporda ayrıca yangın güvenliğine ilişkin uygunluk belgelerinin temininde gecikmeler yaşanabildiğine işaret edildi.

3 BİN 708 SPOR KULÜBÜ BEYANNAMESİNİ ZAMANINDA VERMEDİ

Rapora göre 3 bin 708 spor kulübü beyannamesini süresi içerisinde vermedi. 8 bin 683 spor kulübünün ise genel kurul toplantılarını zamanında gerçekleştirmediği veya gerekli bildirimleri süresinde yapmadığı tespit edildi.

Sayıştay, mevzuattaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüplere uygulanması gereken idari para cezalarının büyük ölçüde uygulanmadığını belirtti.

22 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelinde 25 bin 731 spor kulübü ve 112 spor anonim şirketi bulunduğu kaydedildi.

İZİNLİ ÖĞRENCİLERE 5 BİN 318 SAATLİK ÖDEME

Yurt-Time Sport Projesi kapsamında Aralık 2025 dönemine ilişkin örneklemde incelenen 291 bin 628 görev saatinin 5 bin 318 saatinde, izinli olan ve yurda parmak iziyle giriş kaydı bulunmayan öğrencilere ödeme yapıldığı tespit edildi.

Sayıştay, sistemin öğrencilerin izinli oldukları günleri otomatik olarak ödeme dışında bırakmadığını belirterek bunun kontrol zafiyeti oluşturduğunu kaydetti.

AYNI ZAMAN DİLİMİ İÇİN BİRDEN FAZLA ÖDEME RİSKİ

Raporda ek ders, spor seyahat yolluğu ile hakem ve personel ödemelerinde de mükerrer ödeme riski bulunduğu belirtildi.

Farklı ödeme sistemlerinin yeterince entegre edilmemesi nedeniyle aynı kişiye aynı tarih ve saat için birden fazla ödeme yapılabildiği tespit edildi.

BAKANLIK TFF’DEN 4,75 MİLYON LİRALIK ALACAĞINI TAHSİL EDEMEDİ

Sayıştay, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023-2024 sezonuna ilişkin protokol kapsamında TFF’den 4,75 milyon lira alacağının tahsil edilmediğini belirledi.

TFF’nin statlara yaptığı 558 milyon liralık yatırımı gerekçe göstererek alacağın bu yatırımlarla mahsup edilmesi gerektiğini savunduğu aktarıldı. Sayıştay ise protokolde böyle bir mahsuplaşmaya olanak veren hüküm bulunmadığını belirtti.

BİR AYA KADAR GERİYE DÖNÜK YOKLAMA GİRİLEBİLİYOR

Bakanlığın kullandığı eğitim sistemlerinde de kontrol zafiyetleri tespit edildi.

Spor Bilgi Sistemi ve Genç Bilgi Sistemi’nde eğitimci ve öğrenci yoklamalarının üç güne kadar geriye dönük girilebildiği, Yurt Eğitim Sistemi’nde ise yaklaşık bir aya kadar geriye dönük kayıt yapılabildiği belirtildi.

Sayıştay, geriye dönük yoklama ile puantaj ve ödeme kayıtlarının uyuşmaması durumunda hatalı ek ders ödemelerinin ortaya çıkabileceğine dikkati çekti.

BİN 279 KİŞİ SPORCU ŞEREF AYLIĞI ALIYOR

Rapora göre bin 279 kişi sporcu şeref aylığından yararlanıyor. Bu kişilerden 195’inin aylık hakkını mahkeme kararları sonucunda elde ettiği belirtildi.

Sayıştay ayrıca geçici ve kesin teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarına alınması, izlenmesi ve yükümlülük sona erdiğinde kayıtlardan çıkarılması süreçlerinde de eksiklikler tespit etti.

Raporda Bakanlığın bulgulara verdiği yanıtlara da yer verilirken, bazı eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.