Sayıştay Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ni inceledi: 856 milyon TL zarar, 530 personel sigortasız

Sayıştay'ın Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile üniversitenin döner sermaye işletmesine ilişkin 2025 denetim raporları, kurumun mali yönetiminden hastane alımlarına kadar çok sayıda eksikliği ortaya koydu.

Rapora göre döner sermaye işletmesi 2025 yılında 2 milyar 168 milyon TL gelir elde ederken giderleri 3 milyar 24 milyon TL’ye ulaştı. İşletme yılı 856 milyon 428 bin TL zararla tamamladı. Sayıştay, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde önceden öngörülebilecek ve açık ihale yöntemiyle karşılanması gereken bazı gereksinimlerin, doğrudan temin sınırının altında kalacak şekilde kısımlara bölündüğünü tespit etti. Sayıştay, alımların aynı veya yakın tarihlerde ve aynı yükleniciden yapıldığını belirledi. Üniversite yönetimi, deprem sonrası koşullar ile Devlet Malzeme Ofisi Sağlık Market uygulamasındaki gecikmeleri gerekçe gösterdi.

Sayıştay ise öngörülemeyen ve acil gereksinimler için mevzuatta başka yöntemler bulunduğuna işaret ederek benzer malzemelerin ardışık onay kodlarıyla ve doğrudan temin sınırına yakın tutarlarda alınmasının “satın alma pratiği” haline geldiğini kaydetti.

KAYITLAR UYUŞMADI

Tam Otomatik Kemoterapi İlaç Hazırlama ve Uygulama Sistemi hizmetinde de dikkat çeken veriler ortaya çıktı. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nde (HBYS) Ekim ayında 431 ilaç hazırlanmış görünürken yüklenicinin ödeme için sunduğu kayıtlarda sayı 397 olarak yer aldı. Buna karşın ödeme sürecinde yüklenicinin tuttuğu kayıtların esas alındığı tespit edildi. Üniversite, tespitlerin ardından HBYS ile yüklenici kayıtları arasında çapraz kontrol mekanizması kurulduğunu bildirdi.

Sayıştay, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde zorunlu mesleki sigorta yaptırması gereken 575 çalışandan 530’unun, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin mali sorumluluk sigortasını yaptırmadığını tespit etti. Raporda ayrıca öğretim elemanlarına bilimsel faaliyet puanları üzerinden yapılan döner sermaye ek ödemelerinde yeterli kontrol mekanizmasının bulunmadığı belirtildi.