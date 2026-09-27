Sayıştay’ın Ege üniversitelerine yönelik raporların dikkat çeken bulgulara yer verildi: Usulsüzlük sarmalında üniversiteler

Sayıştay’ın Ege üniversitelerine yönelik saptadığı usulsüzlükler dikkat çekti. Bu kapsamda; dikkat çeken üniversitelerin başında Ege Üniversitesi geldi.

ÜNİVERSİTEDE ONLARCA İŞLETME RUHSATSIZ ÇALIŞIYOR

Önceki rektör Necdet Budak döneminde üniversitede 3,1 milyar liralık kamu zararı iddiasına ilişkin soruşturmada 27 kişi tutuklanmış, o dönem de Sayıştay raporlarında çok sayıda usulsüzlükler tespit edilmişti. Sayıştay’ın 2025 yılı denetim raporunda da üniversitedeki usulsüzlüklerin giderilmediği görüldü. Bu kapsamda Üniversiteye ait alanlarda kiraya verilen veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilen 59 işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı ve üniversite yönetiminin de yasal kapatma yaptırımlarını işletmediği saptandı.

Ayrıca kiralanan ya da irtifak hakkı verilen taşınmazların kullanım süreçlerinde, üniversite yönetiminin mevzuat gereği yapması gereken periyodik kontrol ve idari denetim mekanizmalarını işletmediği de kaydedildi. Bunun yanı sıra üniversitenin osyal tesis işletmelerinin güncel mevzuata uygun ruhsatlarının bulunmadığı usulsüzlüğü de raporda yer aldı.

ÖĞRETİM ELEMANLARI MEVZUATA AYKIRI ŞİRKETLER KURMUŞ

Üniversitedeki ruhsat usulsüzlüğünün yanı sıra Üniversite hastanesinde görevli bazı tıbbi öğretim elemanlarının, yasal mevzuata aykırı olarak kendi nam ve hesaplarına “hasta danışmanlığı” adı altında ticari şirketler kurdukları belirtildi. Söz konusu öğretim elemanlarının Bu şirketler üzerinden fiilen hasta kabulü, muayene, tıbbi değerlendirme, tedavi yönlendirmesi ve tıbbi görüş verme gibi serbest hekimlik faaliyetleri yürüttükleri saptandı.

SINAV ÜCRETLERİ USULE GÖRE KAYDEDİLMEMİŞ

İzmir’in bir diğer gözde üniversitesi olan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ilişkin raporda ise yüksek lisans ve Erasmus yabancı dil sınavı ücretlerinin, özel bütçe yerine mevzuata aykırı olarak döner sermaye geliri olarak kaydedildiği saptandı. Ayrıca üniversitenin döner sermayesinin Muhasebe kayıtlarında yer alan Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı’nın gerçek mali durumu tam ve doğru olarak yansıtmadığı tespit edildi.

BAZI TAŞINIRLAR KAYIT ALTINA ALINMAMIŞ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne ilişkin raporda da rektörlüğe bağlı araştırma ve uygulama merkezleri ile koordinatörlükte kayıtlarda bulunduğu halde fiilen mevcut olmayan taşınırların yanı sıra kayıtlarda yer almayan sayım fazlası taşınırların bulunduğu belirtildi.

GÜVENCE İÇİN YÖNERGEYE HÜKÜM KONMAMIŞ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin raporunda; üniversitenin yurtdışından gelen öğrencilerden kayıt sırasında talep ettiği maddi güvence beyanlarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”a uygun olmadığı belirtildi. Rapora göre üniversitenin yönergesinde maddi güvence miktarının nasıl belirleneceği ve ne kadar olacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmuyor.

ÜNİVERSİTEDEN 6.4 MİLYONLUK HARCAMA

Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu ise hizmet alımındaki usulsüzlük oldu. Rapora göre; üniversiteye 2025 yılı için verilen 44 milyon 643 bin 340 TL’lik ödenekten 6 milyon 439 bin 599 TL harcama gerçekleştirildi. Üniversitenin alımlar için bütçeye konulan ödeneği yüzde 10’luk sınırını aşmasına karşın Kamu İhale Kurulu’ndan uygun görüş alınmadan alımlara devam ettiği tespit edildi. Üniversitenin savunması ise dikkat çekti. Üniversite yönetimi bu durumun mevzuatın bilinmemesinden kaynaklanmadığını, EKAP üzerinden yapılan giriş sırasında sistemsel sorun yaşandığını savundu. Bu nedenle izin talebinin onaya gönderilemediği, üniversitenin ivedi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hizmet alımlarının devam ettirildiği ifade edildi.