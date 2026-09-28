Sayıştay’ın İzmir Demokrasi Üniversitesi raporunda dikkat çeken bulgulara rastlandı: Usulsüz harcamalar, mevzuata aykırılık

Sayıştay’ın İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne ilişkin hazırladığı denetim raporunda dikkat çeken bulgulara rastlandı. Raporda; mal alımlarının kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi. 2025 yılı için 800 bin 366 Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçlar ve alımların doğrudan temin yöntemiyle yapılabileceği belirtilmişken; 2025 yılı Mart ayında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için birer gün arayla 794 bin 550, 793 bin 470, 765 bin 400 liralık diş malzemesi alımı yapıldı. Haziran ve Temmuz’da da 25 adet dizüstü bilgisayar alımı 775'er bin lira üzerinden yapıldı.

Bu alımlar gruplandığından toplam tutarlarının eşik değeri aştığı tespit edildi. Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olan bu mal alım işlerinin ihale yoluyla temini mümkün iken, kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle yapılmasının, Kamu İhale Tebliğindeki parasal limitlerin altında kalmak amacına yönelik olduğu anlaşıldı. Denetimlerde, idare tarafından doğrudan teminle gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi belli bir süre gerektiren bazı işler için sözleşme yapılmadığı da ortaya çıktı.

USULSÜZ YEMEK VE KONAKLAMA HARCAMASI

AB kaynaklarından Kurumsal Destek Hibesi olarak verilen bütçeden öğrenci ve personel hareketliliği ile ilgisi bulunmayan harcamalar yapıldığı da görüldü. Yapılan incelemede, öğrenci ve personel hareketliliklerinin desteklenmesine yönelik olmayan nitelikte yemek ve konaklama giderleri ödendiği anlaşıldı

ÇIKIŞLARI YAPILAN MALZEMELER AMBARDAN ÇIKTI

Taşınır çıkış işlemlerinde de mevzuata aykırılık görüldü. İdareye ait tüketim çıkış kayıtları incelendiğinde toplam 33 adet Varlık İşlem Fişi düzenlenerek 34 milyon 855 bin 415 liralık tüketim malzemesinin toplu bir şekilde ambar kayıtlarından çıkış işleminin gerçekleştirildiği görüldü. Ancak malzemelerin hangi birimlere verildiği ve nerelerde kullanıldığının bilinmediği belirtildi. Malzemelerin bir kısmının demirbaş niteliğine haiz dayanaklı taşınırlardan oluştuğu görüdü.

Varlık işlem fişlerinde tüketim malzemelerinin istek birimleri bulunmamakta olup, taşınır istek belgelerinin tamamında talepte bulunan kişinin taşınır kayıt yetkilisi ile aynı kişi olduğu görüldü. Ayrıca, söz konusu çıkış işlemleri onayının uhdesinde bu yönde bir görev bulunmayan personel tarafından İdari Mali İşler Daire Başkanı ve Harcama Yetkilisi olarak yetkisiz bir şekilde yapıldığı tespit edildi.

Denetimlerde, temizlik tüketim malzemeleri ambarına ait taşınır kayıt sistemindeki malzemelerin tamamının tüketim çıkışları yapılmış olmasına karşın, yapılan fiziki incelemede 23 kalem ve 3 bin 755 adet malzemenin halen ambarda olduğu tespit edildi. Halen ambarlarda bulunan bu malzemelerin tamamı tüketime verilmiş gibi kayıtlardan düşüldüğü görüldü.

KAYIT ÜCRETİ ALTINDA KARŞILIK

Üniversite tarafından üniversitenin adıyla vakıf kurulduğu ve üniversite bünyesinde yapılan etkinliklerle ilgili kayıt ücretlerinin ise bu vakıf tarafından tahsil edildiği de başka bir bulgu olarak rapordaki yerini aldı. “İzmir Demokrasi Üniversitesi Güçlendirme Vakfı”nın üniversite tarafından düzenlenen bazı etkinliklerden kayıt ücreti adı altında karşılık tahsil ettiği tespit edildi.

‘YETERLİ ÖDENEK BULUNMASINA KARŞIN ÖDENMEDİ’

İdarenin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi nedeniyle gecikme faizi, idari para cezası ve benzeri ek mali yükümlülüklerin ödendiği de dikkat çeken bulgulardan biri oldu. Denetimlerde; mal ve hizmet alımları ile elektrik gideri ödemelerinin bütçede yeterli ödenek bulunmasına karşın ödenmeyerek bekletilmesinden kaynaklı elektrik giderlerinin takip eden aylarda gecikme bedeli ile birlikte ödendiği, idari para cezalarının ödendiği, yükleniciler tarafından kesilen faturaların vergilendirme dönemi geçirilmesiyle süresinde beyan edilmemesi neticesinde ek mali yüklere katlanıldığı görüldü.