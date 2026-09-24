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Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı raporunda dikkat çeken bulgular: Zarara uğrandı, hukuki yola başvurulmadı

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı raporunda dikkat çeken bulgular: Zarara uğrandı, hukuki yola başvurulmadı

24.09.2026 04:00:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
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Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı raporunda dikkat çeken bulgular: Zarara uğrandı, hukuki yola başvurulmadı

Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı’na ilişkin denetim raporunda bakanlığın yüklenici kusuru nedeniyle feshedilen sözleşmelerde uğradığı zararın karşılanması için hukuki yollara başvurmadığı ortaya çıktı. Ayrıca bazı personelin hem asıl kadrosunun bulunduğu yerden hem de geçici görevlendirme ile gittiği yerden ek ödeme alması raporda dikkat çeken başka bir bulgu oldu.
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Sayıştay'ın 2025 yılına ait Sağlık Bakanlığı denetim raporunda çarpıcı bulgular yer aldı. Raporda, kişilere geçici olarak görevlendirildikleri süreler için hem asıl kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden hem de geçici görevlendirildiği İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinden ek ödeme yapıldığı tespit edildi. Ayrıca uzmanlık eğitimi için üniversite hastanelerine görevlendirilen asistanlardan bazılarının hem Sağlık Bakanlığından hem de görevlendirilmiş oldukları üniversite hastanelerinden ek ödeme aldıkları belirlendi. 

ZARARA UĞRAYAN İDARE HUKUKİ YOLA BAŞVURMADI

Dikkat çeken bir bulgu da sözleşme fesihlerine ilişkin oldu. Yürütülen ihale süreçlerinde; yüklenicilerin taahhütlerini yerine getirmemesi veya yasak fiilde bulunması nedeniyle feshedilen sözleşmeler üzerinde yapılan incelemede; idarenin fesih sonrası oluşan mali kayıplarının (menfi zarar) olduğu ve bunun tahsili noktasında hukuki süreçlerin işletilmediği saptandı.

‘İDARELER ARASINDA UYGULAMA FARKLILIKLARI’

Bulgularda, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) raporlama işlemine ilişkin açık bir düzenleme bulunmamasına karşın raporlama hizmet alımlarında, SUT’ta yer alan konsültasyon işlemi esas alınarak ihale dokümanlarının hazırlandığı; bu durumun, seçilen ihale yönteminde, yaklaşık maliyet hesaplamasında ve fiyat farkı düzenlemelerinde idareler arasında uygulama farklılıklarına neden olduğu da tespit edildi.

İlgili Konular: #Sağlık Bakanlığı #Sayıştay #rapor