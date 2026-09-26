Sayıştay’ın Türk Standardları Entitüsü Denetim Raporu’nda dikkat çeken bulgular

Sayıştay’ın Türk Standardları Entitüsü Denetim Raporu’na göre, kurum tarafından gerçekleştirilen bazı mal ve hizmet alımları, parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünerek açık ihale usulü yerine doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, kurumun yıl içerisinde gerçekleştirilen bazı mal ve hizmet alımlarının aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikte olduğu; ancak söz konusu mal ve

hizmet alımlarının, parasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temin usulüyle gerçekleştirildiği tespit edildi. Sayıştay, “Rutin ve önceden öngörülebilir alımların doğrudan temin yöntemi yerine 4734 sayılı kanunda (Kamu İhale Yasası) belirtilen temel ihale usulleri ile temin edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir” uyarısı yaptı.

SÖZLEŞME YAPILMAMIŞ!

Raporda yer alan başka bir bulguya göre de, kurumun doğrudan temin yöntemi ile yapmış olduğu ve belli süreyi kapsayan bazı mal ve hizmet alımı işlerinde yüklenici ile sözleşme yapılmadığı tespit edildi. Belli süreyi gerektiren mal teslimi, hizmet alımı ve yapım işlerinde yükleniciler ile sözleşme imzalanması gerektiğine işaret eden Sayıştay, “Ancak, yapılan incelemede doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen ve belli bir süreyi kapsayan bazı mal ve hizmet alımlarında sözleşme yapılmadığı görülmüştür” dedi.

KURUM DA KABUL ETTİ

Kurum da, bu alımlarda sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu konusunda tüm harcama birimlerine bilgilendirme yapıldığını, ayrıca yeniden kapsamlı bir genelge yayımlanarak konuya daha fazla hassasiyet gösterilmesinin sağlanacağını belirtti.

Sayıştay, taşınır işlemlerine ilişkin bazı harcama birimlerinde yapılan incelemeler sonucunda Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine aykırı uygulamalar bulunduğunu da tespit etti. Yapılan incelemelerde, TSE’nin personel sayısının yetersiz olması nedeni ile bazı harcama birimlerinde nitelik ve nicelik olarak taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkililerinin görevlendirilmesinde sıkıntılar yaşandığı ve TSE’de bazı hizmet binalarının kullanım alanı olarak yetersiz kalması nedeniyle de ambar olarak yer ayrılamadığı görüldü. Taşınır işlemlerine ait kayıtlarla ilgili harcama birimlerinde ve ambarlarda yapılan incelemeler konusunda şu tespitlerde bulunuldu:

- Ambarlarda, rafların tertip ve düzeninin bulunmadığı, ambarda taşınırların dağınık şekilde muhafaza edildiği, sayıma uygun şekilde istiflenmediği.

- Ambar kayıtlarında yer alan bazı taşınırların fiilen ambarda bulunmadığı ve ambar kayıtlarında bulunan taşınırların bir kısmının sayılarının eksik veya fazla olduğu.

KAYITTA VAR GERÇEKTE YOK

- Bazı birimlerde taşınır kayıt yönetim sistemi kayıtlarına göre ambar bulunmasına (resmi kayıtlarda ambar olmasına) karşın fiilen bir ambar bulunmadığı.

- Bazı birimlerde oda, bölüm, salon gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlara ilişkin sayıma esas teşkil edecek dayanıklı taşınır listelerinin ilgili alanlara asılmadığı.

- Bazı harcama birimlerinde taşınırlar üzerinde sicil numarası (barkod etiketi) bulunmadığı.