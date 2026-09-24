Sayıştay, milli sporculara verilen ödüllerle ilgili düzenleme önerdi: ‘Netlik olması gerek’

Sayıştay; özellikle uluslararası turnuvalar sonrası kadın milli voleybol takımı ile erkek milli futbol takımı arasında kıyaslama ve tartışmaya neden olan başarı ödülleriyle ilgili düzenleme yapılmasını önerdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın denetim raporunda Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik’in güncellenmesi gerektiği kaydedildi.

Raporda “Ödül kriterlerinin yeterince açık olmaması nedeniyle açılan davalar sonucunda kamu aleyhine ilave mali yükler oluştuğu görülmektedir. Yönetmeliğin; ödüle konu spor dallarının tanımlarının netleştirilmesi, ödüle hak kazanma koşullarının tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenmesi ve ödül tutarlarının hem geçmiş başarıyı ödüllendiren hem de gelecekteki başarıları teşvik eden bir yapıya kavuşturulması amacıyla güncellenmesi gerektiği değerlendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.

KULÜPLERİN DURUMU KÖTÜ, BAKANLIK CEZALARI TAKİP ETMİYOR

Öte yandan; raporda spor kulüplerinin bakanlığa olan borç durumuna da dikkat çekildi. Raporda “Günümüzde spor kulüplerinin yalnızca bakanlığa olan borçlarının dahi yüksek tutarlara ulaştığı, diğer borçlarla birlikte değerlendirildiğinde kulüplerin faaliyetlerini sürdürebilme kabiliyetlerinin ciddi şekilde zayıfladığı görülmektedir” tespiti yapıldı.

Buna karşın bakanlığın, kulüplere yaptırım uygulaması gerektiği konularda borcunu tahsil etmediği belirtilen raporda “Yapılan incelemelerde; 3 bin 708 adet spor kulübünün mevzuat hükümleri kapsamında süresinde beyanname vermediği ve 8 bin 683 adet spor kulübünün genel kurulu süresinde yapmadığı veya bildirmediği; spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ayrı ayrı idari para cezası verilmesi gerekirken bu aykırılıklar karşısında kanunda öngörülen idari para cezalarının büyük ölçüde uygulanmadığı tespit edilmiştir” bilgisi paylaşıldı.