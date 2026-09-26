Sayıştay, turizm tesislerinin denetimi için bakanlığı uyardı

Sayıştay’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ilişkin denetim raporunda belgeli turizm tesislerinin denetimine ilişkin uyarılar yer aldı. Bakanlığın tesisleri hizmet standardı, asgari nitelikler, kapasite, fiziki özellikler, hijyen, bakım ve personel yeterlilik gibi kriterlere göre incelenmesi gerektiği belirtilen raporda, bu konuda yıllık bir rutin denetim takvimi oluşturulmadığı kaydedildi. Denetimlerin genellikle yeni belge başvurusu veya şikayet üzerine yapıldığı aktarılan raporda “Bazı belgeli tesislere yönelik son beş yıl içerisinde yerinde denetim yapılmadığı görülmüştür. Turizm amaçlı tahsis edilen yatırım belgeli taşınmazların, tahsis sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde kullanılmadığı, turizm amacıyla kullanılması gereken bazı alanların şahsi amaçlarla değerlendirildiği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca bazı tesislerde, sahil kenarlarına doğru kaçak yapılar inşa edildiği belirtildi.

‘TAHSİS SÖZLEŞMELERİ BAKANLIĞA GÖNDERİLMİYOR’

Öte yandan raporda; bakanlığa bağlı birimlere ait müze, ören yeri, kültür merkezi, galeri, kütüphane gibi mekanların tahsisinde elde edilen gelirlerin takibinde sorunlar olduğu kaydedildi. İl kültür müdürlüklerinin tahsis sözleşmelerini bakanlığa göndermediği aktarılan raporda “Yapılan incelemede; bakanlık tarafından tahsis ücretinin doğruluğuna ilişkin hesaplama yapılmadığı, sadece banka hesabına yatırılan tahsis ücretinin gelir kaydının yapıldığı tespit edilmiştir. Tahsis bedellerinin tahsilatına yönelik bir takip sisteminin kurulması ve kontrollerin yapılması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.