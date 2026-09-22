Sayıştay, yol bakım ve kar mücadelesinde denetim yetersizliği tespit etti

Sayıştay'ın 2025 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Denetim Raporu yayınlandı. Raporda mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili iki, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan üç bulguya yer verildi.

Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülen rutin yol bakım ve onarım ile kar ve buz mücadelesi yapım işlerinde yerinde ve sürekli kontrollük hizmeti verilememesiyle ilgili tespitte, "Bölge müdürlüklerince ihalesi gerçekleştirilen ve bölge müdürlüğü teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren tesis ve bakım başmühendislikleri tarafından yürütülen rutin yol bakım ve onarım ile kar ve buzla mücadele yapım işlerinde; yeterli ve etkin kontrol ile denetim mekanizmalarının işletilememesi nedeniyle kontrol riskinin oluştuğu, bu kapsamda gerçekleştirilen bazı imalatların işin sözleşmesi ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak yapılmadığı ve söz konusu imalatlara ilişkin bilgilerin ilgili kayıt sistemlerine doğru şekilde yansıtılmadığı görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 17 adet bölge müdürlüğünde tesisler ve bakım başmühendisliği birimlerinin yer aldığı belirtilen raporda, rutin yol bakım ve onarım ile kar ve buz mücadelesi yapım işlerinin kontrollük hizmetlerinin bu birimler tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

"İDARE'NİN MALİ TABLOLARINDA YER ALMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Sayıştay, kurum adına kaydedilmesi gereken idari para ceza gelirlerinin kurum hesaplarında yer almamasına ilişkin, "KGM ve taşra teşkilatlarınca üçüncü kişilere düzenlenen idari para cezalarından yasal süresi içerisinde tahsil olunan tutarların, İdare'nin mali tablolarında yer almadığı tespit edilmiştir" tespitini yaptı.

Raporda bazı Bölge Müdürlüklerindeki elektrik ödemelerinde reaktif bedel ödemelerinin bulunduğu, bu bedellerin ödenmemesi için yapılması gereken kompanzasyon bakımlarının yaptırılmadığı ve reaktif güç ihlaline engel olunmadığına ilişkin tespite yer verildi.

Devamında, "Elektrik alım işlerinde ilave maliyete yol açan reaktif enerji tüketim bedellerini ortadan kaldıracak gerekli kompanzasyon sistemlerinin kurularak bu sistemlerin düzenli olarak takip edilmesi ve periyodik bakımlarının yapılarak etkin çalıştırılmasının sağlanması gerekmektedir" tavsiyesinde bulunuldu.