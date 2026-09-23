Sayıştay yükseköğrenim kurumlarındaki usulsüzlükleri tespit etti: ÖSYM’de milyonluk hata

Sayıştay 2025’e ait raporlarını yayımladı. Raporlarda Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu’na (YÖKAK) yönelik dikkat çeken bulgulara yer verildi.

YÖK YETERLİ DENETİM MEKANİZMASI KURUMADI

Raporlarda; açık öğretim fakültelerinin döner sermaye gelir fazlalarının yüzde 80’ini YÖK’e aktarması gerekirken, kurumun bu süreci kontrol edecek yeterli denetim mekanizması kurmadığı tespitine yer verildi. Bu kapsamda; Anadolu Üniversitesi’nin 2022’de kuruma aktarması gereken tutardan 457 milyon 455 bin 191 bin TL eksik gönderdiği kaydedildi. Bununla birlikte Ankara Üniversitesi’nin de 2025 yılı için aktarması gereken 16 milyon 752 bin 256 TL’yi aktarım yapmadığı belirtildi.

BİLANÇODA 10 MİLYAR TL’LİK FARK

YÖK’e ilişkin raporda ayrıca; kuruma ait arsa, arazi ve binaların muhasebe kayıtları ile net değer hesaplarının birbirini tutmadığı ve bu nedenle bilançoda tam 10 milyar 689 milyon 515 bin 653 TL fark oluştuğu kaydedildi. Raporda, söz konusu farkın için kurumun “enflasyon düzeltmesi kayıtlarının karşılıklı hesaplara yansıtılmamasından kaynaklandığı” yönündeki itirafına yer verildi.

SERTİFİKALARDA YÖKAK’IN LOGOSU YOK!

Sayıştay’ın YÖKAK’a ilişkin raporunda ise kurumun usulsüzce yetki dağıtımı yaptığı belirtildi. Raporda; Türkiye’de üniversite programlarını akredite etmeye tek yetkili kurum olan YÖKAK’ın uygulamada “nihai onay yetkisini” tamamen bağımsız dış denetim derneklerine bıraktığı, bu süreçte hazırlanan sertifikalarda YÖKAK’ın adına ve logosuna yer verilmediği kaydedildi. Yine bu durumun; kurumun gelir getirici herhangi bir faaliyet sürdüremediği için mali bağımsızlığını kurmama sorununu getirdiği de belirtildi.

YANLIŞ HESAP BİLANÇO EKSİLTTİ

ÖSYM’ye ilişkin raporda ise kurumun “ÖSYM Başkanlığı B Blok tadilatı yapım işi” için yükleniciye 1 milyon 865 bin 762 TL ödediği; ancak bu ödemeyi ilgili hesaba kaydetmediği, bu nedenle kurumun bilançosunda eksiklik yaratıldığı saptandı. ÖSYM ise savunmasında yaptığı usulsüzlüğü itiraf etti.