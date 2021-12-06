Sayıştay’ın kayyumla yönetilen belediyelerin raporunda usulsüzlükler tespit edildi

06 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Sayıştay’ın Kamu İdareleri Denetim Raporu’nda, kayyumla yönetilen birçok belediyede onlarca usulsüzlük tespitine yer verildi. Rapora göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi hukuka aykırı olarak vergi topladı. Raporlarda kurumlara ait paraların ve taşınmazların amacı dışında kullanıldığı, bazı ihalelerin kanuna aykırı bir şekilde yapıldığı belirlendi. Sayıştay’ın aralarında Ağrı, Hakkâri ile Şırnak’ın da bulunduğu birçok belediyenin bu yıl raporunu yayımlamaması ise dikkat çekti. Sayıştay raporuna göre, tesptil edilen usulsüzlükler şöyle:

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: 180 adet taşınmaz kayıtlara geçirilmedi. Bazı taşınmazlar vakıf ve derneklere tahsis edildi. 177 taşınmaz kanuna uygun olarak kullandırılmadı. 2007-2017 yılları denetimlerine ait toplam 604 bin 371 TL’lik kamu zararının 183 bin 148 TL’si tahsil edildi, kalan 421 bin 223 TL’si ise tahsil edilmedi.

- Van Büyükşehir Belediyesi: Otopark inşası için toplanan gelirler amaç dışı kullanıldı. Tuşba Belediyesi yevmiye defterinde boş yevmiye numaraları bulundu ve geriye dönük kayıt yapıldı. İpekyolu Belediyesi, hazineye ait taşınmazların satışından elde edilen gelirlerden belediyeye aktarılması gereken payları aktarmadı.

- Batman Belediyesi: Kurum taşınmazları pazarlık usulü ile kiraya verildi. Uzun vadeli iç mali borç 114 milyon 11 bin TL’ye ulaştı.

- Mardin Büyükşehir Belediyesi: Bazı taşınmazları Elektrik Tüketim Vergisi’nden muaf tutulmasına rağmen, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’ye (DEDAŞ) 84 bin TL Elektrik Tüketim Vergisi ödendi. 513 milyon 758 bin TL iç mali borcu bulunan Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MARSU) faiz giderleri 32 milyon 90 bin TL’ye çıktı. Kurum, 2020’da 20 milyon 615 bin TL zarar etti. MARSU dokuz bin 762 konut abonesinden kanuna aykırı olarak toplam 752 bin 570 TL Çevre Temizlik Vergisi aldı.

ORTAHİSAR’DA BEDELSİZ TAHSİS

Öte yandan, Sayıştay raporlarında, AKP’li Trabzon Ortahisar Belediyesi arsa alımları ile otopark inşasında kullanılması gereken gelirleri mevzuata aykırı şekilde AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne aktardı. Ortahisar Belediyesi’nin bir adet taşınmazı ilçe müftülüğüne lojman yapılması amacıyla 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis etti.