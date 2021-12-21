Sayıştay'ın raporunda ortaya çıktı: Ziraat Bankası'nın şirketi Central Oto'da milyonlarca lira zarar

21 Aralık 2021 Salı, 18:09

Sayıştay'ın, Ziraat Bankası'nın 2 yıl önce, Ziraat Girişim Sermayesi Ortaklığı A.Ş üzerinden yüzde 99'unu satın aldığı Central Oto hakkındaki raporuna Cumhuriyet ulaştı.

Raporda, Ziraat Bankası'na bağlı, devletin şirketi olan Central Oto üzerinden yüzbinlerce liralık zararlarla 2021 yılına kadar yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda olan Murat Özkaya'nın sahibi olduğu firmalardan alınan araçların 2 bin 719 adedinin satıldığı belirtildi.

DEVLETİN PARASI ŞİRKETLERE AKTARILDI: 980 MİLYONLUK BORÇ

Central Oto'nun aldığı 2 bin 719 aracın çeşitli tarihlerde toplam 482 milyon 465 bin TL'ye satıldığı ifade edilirken, bu satış işlemlerinde dönemin yönetim kurulu başkanı Murat Özkaya'nın sahip olduğu şirketin yürüttüğünün altı çizildi.

Öte yandan söz konusu araçların 779 adedinin alındıktan sonra sadece 180 gün içinde satıldığı, bu satışların toplam 17 milyon 123 bin TL tutarındaki 122 adedi Murat Özkaya'nın sahibi olduğu Metal Oto firmasına, toplam 146 milyon 595 bin TL değerinde 713 adedi de Auto Home firmasına, 77 milyon 140 bin TL'yi bulan 361 adedinin de SZL firmasına satıldığı belirtildi.

Satılan bu araçların 323 adedi ise Mart 2021'de Metal Oto firmasından tekrar satın alındı.

Yani devletin şirketi yüzlerce milyon liralık araç alım satımını Murat Özkaya'nın firmaları arasında yaptı. Sayıştay Raporu'nda Central Oto'nun Tüm bu alım satımlar üzerine 31 Aralık 2020 tarihli bilançoda, 2021 yılında bankalara ödeyeceği anapara ve faiz tutarının 980 milyon 415 bin TL olduğu belirtildi.

PERDE ARKASINDA ZİRAAT BANKASI ESKİ GENEL MÜDÜRÜ VAR

Peki Ziraat Bankası'nın satın aldığı Centrol Oto neden binlerce aracı pahalıya alıp ucuza sattı ve bu işlemleri bir dönem yönetim kurulu başkanı olan Murat Özkaya'nın firmaları üzerinden yaptı?

Şöyle anlatalım...

Central Oto'da yaşanan bu alım satımların perde arkasında ise mart ayında görevinden ayrılan eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve oğlu Harun Can Aydın’ın adı geçiyordu.

Central Oto, Murat Özkaya’nın sahibi olduğu Metal Oto’ya aitti. Şirketin yüzde 1’i ise Murat Özkaya’nındı. Ziraat Bankası’nın yani devletin olan Central Oto’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ise Murat Özkaya getirilmişti.

Murat Özkaya’nın başında olduğu Central Oto Yönetim Kurulu, kamu bankalarından 500 milyon TL kredi çekmişti, öncesinde ise toplam 250 milyon TL Ziraat Bankası’ndan avans almıştı.

555 MİLYON BUHAR OLMUŞTU

Sayıştay Raporları’nda ise Ziraat Bankası’nın iştiraki haline gelen yani devletin olan Central Oto’nun, kamu bankalarından aldığı 650 Milyon TL’nin sadece 144 milyon 365 bin 919 TL’sini araç alımı için harcadığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 555 milyon TL’nin ise ne yapıldığına dair bir bilgi yoktu…

Tüm bu yüzlerce milyonlar ise Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın ailesine çıkmıştı.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın oğlu Harun Can Aydın, 16 Nisan 2018’de Otopia Otomotiv Filo adında bir araç kiralama şirketi kurmuştu. Harun Can Aydın, kendi Otopia şirketi adına, Murat Özkaya’ya sınırsız nitelikte vekalet vermişti. Yani oğul Aydın, babasının genel müdür olduğu Ziraat Bankasından milyonlarca lira alan Murat Özkaya’ya yetki vermişti.

Öte yandan Sayıştay Raporları'nda da geçen Central Oto bir günde 2 farklı şirkete, 500 aracını toplam 144 milyon 288 bin TL bedelle satmıştı. Arabaları satın alan şirketler ise Auto Home ve SZL Otomotiv'di.

HER YOL O İSME ÇIKIYOR

Bununla birlikte, Auto Home 2019’da Murat Al, SZL Otomotiv ise 2014 yılında Süleyman Murat Sezer tarafından kuruldu. Bu kişiler, Metal Oto’nun sahibi Murat Özkaya ile sektörde beraber iş yaptığı bilinen isimlerdi.

Central Oto’dan, Auto Home ve SZL Otomotiv’e satılan 500 araç aynı gün, toplam 144 milyon 918 bin 500 TL bedelle Otosor şirketine satılmıştı.

Otosor şirketi ise, 2017 yılında Osman Hakan Demirel tarafından kuruldu. “Osman Hakan Demirel kim” diye soracak olursak karşımıza Murat Özkaya’nın sahibi olduğu Metal Oto çıkıyordu. Şöyle ki… Osman Hakan Demirel Metal Oto’nun Yönetim Kurulu Üyesiydi.

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Saray iktidarının yandaşlarını zengin etmek için kullandığı yöntem kamu ihaleleri vermekti. Zaman geçtikçe yolsuzlukların şeklini de kılıf uyduruluyor" dedi. Sümer, "Araç kirala yöntemi, Kamu taşınmazlarından kira almama yöntemi, ne şekilde olursa olsun hepsinin vatandaşa geri dönüşü mutlaka sağlanacaktır. Millet açlıkla sınanırken utanmadan kamu hakkına girenler bunun hesabını mutlaka verecektir” diye belirtti.

Yani devletin 500 aracı, bir günde 3 kere 4 farklı şirkete satılıyor, en sonunda bu araçlar Metal Oto’nun envanterine giriyordu.

Yani yüzlerce milyon TL dolaylı olarak eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, oğlu Harun Can Aydın ve Murat Özkaya'nın cebine giriyordu.

Birileri milyonlar kazanıyordu, devlet ise soyuluyordu.