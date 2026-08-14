SDG’li Sipan Hemo, Suriye’de bakan yardımcısı olmuştu: Türkiye’de terör listesinden çıkarıldı

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) üst düzey isimlerinden Sipan Hemo kod adlı Semir Asu, SDG’nin Şam yönetimiyle 29 Ocak’ta imzaladığı entegrasyon anlaşması sonrası, mart ayında Suriye Savunma Bakan Yardımcısı olmuştu. Anlaşmada “Savunma bakan yardımcısı SDG’nin önerisiyle atanır” maddesi yer alıyordu.

KIRMIZI LİSTEDE ARANIYORDU

Hemo’nun ismi bu görev için şubat ayından itibaren gündeme gelmiş ve Türk kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Tartışmaların nedeni, Hemo’nun YPG’nin kurucularından olması ve İçişleri Bakanlığının terörden arananlar veritabanında, en tehlikeli olarak bilinen kırmızı liste içerisinde PKK/KCK terör örgütü bağlantısıyla yer almasıydı. Bu listedeki isimlerin yakalanması için güvenlik birimlerine yardım eden yurttaşlara 20 milyon liraya kadar ödül verilirken, “Hemo, Suriye Savunma Bakanı ile birlikte Türkiye’ye gelirse tutuklanacak mı” sorusu da ortaya çıkmıştı. Yaşanan tartışmalar sırasında Millî Savunma Bakanlığı, “Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz” açıklamasını yapmıştı. Ancak Hemo, bundan yaklaşık bir ay sonra, bakan yardımcısı olarak atanmıştı. Atama sonrası MSB ve Dışişleri sessiz kalmıştı.

LİSTEDEN ÇIKARILDI

Aradan 5 ay geçti. Sipan Hemo’nun isminin terörden arananlar listesinden silindiği ortaya çıktı. Daha önce Semir Asu ismiyle ulaşılabilen kayıt, şimdi ne kırmızı listede ne de diğer listelerde yer alıyor. Hemo, atandıktan 50 gün sonra, mayıs ayının başında listede bulunuyordu. Öte yandan SDG lideri Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve diğer PKK/KCK terör örgütü bağlantılı isimler listede hâlâ yer alıyor.