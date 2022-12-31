Şebnem Köker'in ölümünde beraatı protesto ettiler: Asıl sorumlu siyasi iktidardır

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Kadıköy Caferağa Mahallesi Rıza Paşa Sokak’taki bir pansiyonun şüpheli bir şekilde penceresinden 7 Haziran 2021 tarihinde düşerek yaşamını yitiren hemşire Şebnem Köker’in davası önceki gün görüldü. Köker’in şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin görülen davada, Köker’i “kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanan sanık Timuçin Bayhan beraat etti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri dün Kadıköy'de Köker’in yaşamını yitirdiği pansiyonun önünde bir araya gelerek verilen karara tepki gösterdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşan avukat Esin İzel Uysal, “Kadınlar yüksekten düşerek ölüyorlar ve ne hikmetse hep yanlarında erkekler oluyor. Bu kadınların şüpheli ölümleri intihar denilerek kapatılmak isteniyor. Şebnem Köker davasında sanık kasten öldürme şüphesinden yargılandı ve beraat etti. Bu kararı kabul etmiyoruz. Ne soruşturma aşamasında ne de kovuşturma aşamasında etkin bir süreç yürütülmedi. Dosyada hem sanığın çelişkili ifadeleri var hem dinlenmeyen tanıklar var. Duruşmada fizik raporu alınmasını talep ettik ve reddedildi. Gerçekleri ancak bilim ışığında ortaya çıkarabiliriz" dedi.

İNCELENMEYEN DETAYLAR VAR

Dosyada incelenmeyen detaylar olduğunun altını çizen Uysal, “Olay yeri incelemesi apar topar yapılıyor. Dosyada olay yeri gelmeden önce odanın temizlendiği iddiası var. Şebnem'in kaybolan telefonu ise 3 ay sonra ortaya çıkıyor. Beraat kararını veren heyet Şebnem'in babasının karşısına çıksın ve kızın öldürüldü mü bilmiyoruz, biz görevimizi yapmadık desin” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'nin önemine değinen Uysal, "Asıl sorumlu siyasi iktidardır. İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatmanın formülünü açıklar. İstanbul Sözleşmesi'nden imzası çekti bu iktidar. Şimdi nasıl kadınlar lehine bir politika üretecek, üretemez" dedi.