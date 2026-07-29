Seçilmiş il yönetiminden YENİ Parti'ye katılma kararı: Bu karar bir kopuş değil, bir yürüyüş

Seçilmiş CHP Samsun il yönetimi YENİ Parti'ye katılma kararı aldı. Eski CHP'li il başkanı Mehmet Özdağ konuya ilişkin, "Bugün itibarıyla CHP Samsun 39. Dönem Yönetim Kurulu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor, Yeni Parti'ye katılıyoruz" açıklamasını yaptı.

"EMEĞİN HAKKININ GASP EDİLMEDİĞİ BİR DÜZEN KURACAĞIZ"

Bu kararın bir kopuş değil, bir yürüyüş olduğunu savunan Özdağ, "Atatürk'ün mirasına, Misak-ı Millî sınırlarına ve Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine bağlılığını koruyan herkesi, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde kurulan Yeni Parti'mizin çatısı altında kurduğumuz Türkiye İttifakı'na davet ediyorum.

Refahın adaletle paylaşıldığı, özgürlüğün ve demokrasinin güvence altında olduğu, hukukun üstünlüğünün herkes için geçerli olduğu bir Türkiye istiyoruz. Sosyal devletin güçlendiği, doğal haklarımızın korunduğu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçek bir eşitliğe dönüştüğü ve emeğin hakkının gasp edilmediği bir düzen kuracağız.

Samsun'da Cumhuriyet'le, bayrakla, bağımsızlıkla, toplumsal barış ve huzurla sorunu olmayan herkesi bizimle birlikte iktidar yürüyüşümüze omuz vermeye çağırıyorum. Yeni Parti'mizin kapısı sizlere her zaman açık olacak" diye konuştu.