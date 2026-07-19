Seçilmiş il yönetimleri, butlanın CHP örgütlerine etkisini anlattı: ‘Eylem kapasitesi düşürüldü’

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası 52 il yönetimi görevden alındı. Butlan yönetimi görevden alma ve ihraç kararlarına karşın, parti içine “CHP’de kalın” çağrısı yaptı ve ayrılmak isteyenleri “bölücülükle” suçladı. CHP’nin görevden alınan il başkanları, parti örgütlerinde gördükleri son durumu Cumhuriyet’e anlattı.

Başkanların aktardığına göre; bazı illerde seçilmiş yönetimler il binalarında nöbet tutmaya devam ediyor. Bazıları ise alternatif toplantı yerleri belirlediklerini ya da yeni yerler kiraladıklarını aktarıyor. Partide bir gerilim yaşanırken bir yandan da toplumsal eylemlere katılmaya çalıştıklarını belirten başkanlar “Örneğin bir sendika eylem yapıyor ya da bir yerde aşure, lokma dağıtma oluyor. Biz de gidiyoruz, CHP’den geldiğimizi söylüyoruz. Hemen ‘Hangi CHP’den, seçilmiş mi atanmış mı?’ diye soruyorlar. İlk ‘İl başkanıyım’ dediğinizde tepki oluyor, sonra ‘Seçilmiş il başkanıyım’ diye düzeltmeniz gerekiyor. Sendikalar, yurttaşlar butlanın gönderdiği birini istemiyor” dedi.

‘BELEDİYE OPERASYONLARINA UZAKTAN BAKIYORLAR’

Belediye başkanlarına operasyon yapılan illerin seçilmiş yönetimleri ise, “butlan sonrası başkanlara olan genel merkez desteğinin azaldığını” söylüyor. Genel merkezin “Olayları takip ediyoruz” içerikli sosyal medya paylaşımları dışında bir şey yapmadığını söyleyen başkanlar “Butlan öncesi mutlaka bir tepki eylemi, nöbetler olurdu. Fakat artık sadece olaya uzaktan bakan, yargı bağımsızmış gibi davranan bir anlayış var. Başkanlara sahip çıkan yine biz oluyoruz” diyor. Örneğin, son olarak tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner için belediye önündeki eylemi Ankara’nın seçilmiş il yönetimi düzenledi. Bolu, Bursa gibi illerin başkanları da benzer bir durumla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

‘KALIN ÇAĞRISI SAMİMİ DEĞİL’

Başkanlar butlan yönetiminin yaptığı “Partide kalın” çağrısını da samimi bulmadıklarını vurguluyor. Bu duruma karşı kendi görevden alınmalarını örnek gösteren başkanlar “Hakkında dava olmayan illerin 2025’te yaptığı kongrelerle seçtiği başkanlar hiçbir gerekçe göstermeden alındı. Bazı arkadaşlarımıza ihraç yapıldı. Sonra ‘Partiden ayrılmayın, CHP’yi bölmeyin’ diyorlar. Bize siyaset yaptırılmıyor ki” diyor.

Şu an toplumda bir yeni parti heyecanı gördüğünü aktaran başkanlar “Üyelerimiz gelip ‘Yeni parti ne zaman ilan edilecek? Size nasıl yardım edebiliriz?’ gibi sorular soruyorlar. Toplum yeni bir heyecan arıyor ve yeni bir parti bu heyecanı karşılayabilir. Yeni bir parti, anketlerde birinci parti olarak görülen kararsız seçmenleri de etrafında toplayabilir. Şu an CHP’yi yöneten ekip sadece parti içi iktidarını pekiştirmek istiyor. Biz artık iktidar olmak istiyoruz ve toplumun bu beklentisini karşılamak için ne gerekiyorsa yapacağız” görüşünü paylaşıyor. Bu kapsamda, başkanların yeni parti konusunu ele almak için salı günü grup toplantısı sonrası CHP lideri Özgür Özel ile bir araya gelmesi bekleniyor.