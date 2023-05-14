Seçim 2023 son dakika: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için halk sandık başında! İstanbul’da son durum, işte dakika dakika İstanbul’da yaşananlar…

Yayınlanma: 14.05.2023 - 11:43

Güncelleme: 14.05.2023 - 11:55

Yurttaşlar 100 yıllık cumhuriyet tarihinin en kritik siyasi tercihi için bugün (14 Mayıs 2023) sandığa koştu. Türkiye'de 81 ilde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak üzere sandık başına giderken, İstanbul'da da saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. 14 Mayıs seçimleri için 81 ilde, 191 bin 910 sandık kuruldu. Bu sandıklarda toplam 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak.

Gözler, hem nüfus hem ekonomik olarak Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’da.. 98 milletvekili ile en çok milletvekili çıkaracak il olan İstanbul'da, 30 bin 803 sandıkta 11 milyon 350 bin 969 seçmen oy verecek. Tüm yurtta oy verme saat 17.00'de sona erecek.

13’üncü cumhurbaşkanının belirlenmesi ve TBMM’ye sokacağı 98 milletvekiliyle belirliyeci kentlerin başında gelen İstanbul’da sandıkların açılmasından sonuçların belirlendiği ana dek yaşanan tüm gelişmeleri dakika dakika haberimizde aktarıyoruz…

İLK GÖZALTI

11.35: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul'da bir sandık başkanının gözaltına alındığını duyurdu. Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da bir sandık kurulu başkanı seçmene verdiği pusulaya kendisi oy kullanmaya kalktığı için sandık kurulu başkanlığı iptal edildi. Canavarsın CHP örgütü:) İlçe seçim kurulu ve emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. Gözaltında… Şimdi o düşünsün.." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da bir sandık kurulu başkanı seçmene verdiği pusulaya kendisi oy kullanmaya kalktığı için sandık kurulu başkanlığı iptal edildi.

Canavarsın CHP örgütü:) ??

İlçe seçim kurulu ve emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. Gözaltında… Şimdi o düşünsün.. — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 14, 2023

08:00: Sabah 08:00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı.

İSTANBUL İÇİN BİLGİ NOTU



SEÇMEN SAYISI: 11 milyon 350 bin 969

MİLLETVEKİLİ SAYISI: 98 2019



YEREL SEÇİMLERİ İSTANBUL SONUÇLARI



CHP - Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,22 (4 milyon 742 bin 82 oy) – KAZANDI

AKP - Binali Yıldırım: Yüzde 45,00 (3 milyon 936 bin 68 oy)



2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İSTANBUL SONUÇLARI



AKP - Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50,00 (4 milyon 578 bin 282 oy)

CHP - Muharrem İnce: Yüzde 36,89 (3 milyon 377 bin 913 oy)

HDP - Selahattin Demirtaş: Yüzde 7,22 (661 bin 679 oy)

İYİ PARTİ - Meral Akşener: Yüzde 4,75 (435 bin 574 oy)

SAADET PARTİSİ - Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0,95 (86 bin 156 oy)

VATAN PARTİSİ - Doğu Perinçek: Yüzde 0,18 (16 bin 861 oy)

SEÇİMLER CUMHURİYET.COM.TR'DEN ANBEAN TAKİP EDİLEBİLECEK



Bir asırlık Türkiye Cumhuriyeti, 14 Mayıs'ta, 100 yılın en kritik seçimlerinden birine gidiyor. cumhuriyet.com.tr, 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın ve 28. Dönem Milletvekillerinin belirleneceği bu tarihi günü takipçilerine anbean aktaracak. Okurlarımız cumhuriyet.com.tr'de ANKA Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı'nın anlık verilerini tercihli olarak takip edebilecek.



Seçim 2023'e dair 'son dakika' haberleri, derinlikli analizler ve isabetli tahminler Cumhuriyet Dijital'de...