Seçim yaklaşırken çalışanların tepkisini çekmek istemeyen iktidar geri adım attı: TES sessiz sedasız OVP’den çıktı

Geçen yıl yayınlanan OVP’de, “tasarrufların artırılması” başlığı altında, “Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği TES’in kurulacağı” vurgulanmıştı. Sistemin yaşama geçirilmesi için de bu yılın ikinci çeyreği takvim olarak verilmişti. TES düzenlemesi, önceki yıllarda yayınlanan OVP’lerde de aynen yer almıştı. Düzenleme yıllardır sendikaların tepkisini çekiyordu. Sendikalar, kıdem tazminatının da bu sistemin içerisine ekleneceğine dikkat çekerek uygulamaya karşı çıkıyordu. Düzenlemenin zorunlu olmaması isteniyordu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl yaptığı açıklamada, TES’e tüm çalışanların katılımının zorunlu olacağı yönündeki haberlere tepki göstererek, şunları söylemişti:

“Sıkıntımız yetmiyormuş gibi tamamlayıcı emeklilik ile ilgili son günlerde bir şeyler konuşuluyor. Biz zaten yüzde 14 prim ödüyoruz. Bize ‘yüzde 3 daha öde’ diyorlar. Bunu kimse bize mecbur etmesin. İsteyen katılsın, isteyen katılmasın. Yüzde 14 az değil. Yüzde 3 de az rakam değil. Vergiyi bizim maaşımızdan kesiyorsun. 12 ay çalışıyorum, 2 ayı vergiye gidiyor. Bunlar adil düzenlemeler değil. BES vardı, şimdi bir de TES çıktı. Bunu mecburi yapmasınlar. Bu kabul edilir bir düzenleme değil.”

OVP’DEN ÇIKTI

Gelecek yıl ya da 2028 yılının ilkbaharında yapılması beklenen seçimlerde emekçilerin tepkisini çekmek istemeyen iktidar, bu düzenlemeden geri adım attı. Önceki gün açıklanan yeni OVP’de TES yer almadı. Programda şöyle denildi:

“OKS’de fon çeşitliliği katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacak, kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve bu kapsamda sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacaktır.”

Metinde, TES’ten söz edilmedi.

‘ESNEKLİK’ YİNE YER ALDI!

Bu arada OVP’de “esnek çalışma” modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik düzenleme yine yer aldı. Programda, “Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin mevzuat düzenlemelerinin etkin uygulanması sağlanacak, ikincil mevuat çalışmaları tamamlanarak güvenceli esneklik yaygınlaştırılacaktır” denildi. Sendikaların bu konuda temel eleştirisi “esnek çalışma” düzenlemelerinin güvencesiz istihdam olduğu yönündeydi. Programda tepkileri de azaltmak için “güvenceli esneklik” vurgusunun yapılması dikkat çekti.