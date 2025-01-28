Yayınlanma: 28.01.2025 - 20:34

Güncelleme: 28.01.2025 - 20:34

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında bilirkişinin adını açıklamasının ardından telefon görüşmesinin yayımlanması nedeniyle gerçekleştirilen soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Seda Selek'in yaşamı merak edildi. Peki, Seda Selek kim, kaç yaşında. nereli? Seda Selek neden gözaltına alındı? İşte ayrıntılar...

SEDA SELEK KİMDİR?

Seda Selek 1980 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun oldu. Seda Selek çeşitli kanallarda sunuculuk yaptıktan sonra Halk TV'de ana haber sunuculuğu yaptı. 2008 yılında spiker Tunç Arslanalp ile evlendi.

SEDA SELEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında ismini açıkladığı bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin yayımlanması üzerine Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, HalkTV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ve gazeteci Seda Selek gözaltına alındı.

Soruşturma, "Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı, bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği" gerekçesiyle, Türk Ceza Kanununun, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçundan açılmıştı.



