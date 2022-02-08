Sedat Peker gündeme getirmişti, Halil Falyalı saldırıya uğradı
Halil Falyalı ve eşinin bulunduğu konvoy saldırıya uğradı. Falyalı, Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelmişti.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia ettiği Halil Falyalı ve eşinin bulunduğu konvoya 'pusu' kurularak, ateş açıldı.
ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ
Kıbrıs Postası'nın haberine göre, saldırının ardından koruma şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, iş insanı Halil Falyalı'nın ise tedavisine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.
Falyalı'nın aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomatik silahlarla tarandığı da öğrenildi.
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