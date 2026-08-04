SEDDK’den araştırmcılar ile ekspertizlerin görevlerine ilişkin açıklama: Hasarda ‘yetki’ netleşti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te 23 Temmuz’da yapılan değişiklikle hasar araştırma faaliyetlerinin kapsamlı şekilde düzenlendiğini ve uluslararası uygulamalara benzer faaliyet yürütüleceğini açıkladı.

Piyasa disiplini kapsamında, bu düzenleme ile sigorta suiistimalleriyle etkin mücadele edilmesi ve dolandırıcılığın önlenmesinin amaçlandığını vurgulayan SEDDK, hasar araştırmacılarının yetki, sorumluluk ve görev alanlarına ilişkin oluşabilecek kararsızlığı gidermek içinde iki konuya dikkat çekti. Buna göre hasar araştırmacılarının yetki, sorumluluk ve görev alanları sadece sigorta suiistimali ve şüpheli hasarları incelemekle sınırlandırıldı.

Buna karşın “sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleme ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri yapma” yetkisi ise sadece sigorta eksperlerine tanındı.

‘KEFALET’TE DEĞİŞİKLİK

SEDDK ayrıca, kefalet sigortası kapsamında risk sistemine ilişkin düzenleme yaptı. Buna göre örneğin bir sigorta ettiren veya risk grubu için üstlenilen net teminat riski, şirket özsermayesinin yüzde 10’unu aşamayacak. Yine sigorta şirketlerinde finansal riskleri değerlendirme biriminin kurulması zorunlu olacak.