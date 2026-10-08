Sedef Güler davasında avukatların katılma talebi alınmadı: Polis eşliğinde salondan çıkarıldılar

İstanbul Büyükçekmece Gölü’nde 7 Haziran 2024’te elleri ve ayakları zincirle bağlanmış, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin firari sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin esas dosyada Yavuz Güngör ve Fırat Baykara hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş, firari sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın dosyası ise tefrik edilmişti. Duruşmaya katılmak üzere adliyede hazır bulunan Avukatın Sesi İnisiyatifi (ASİ) üyeleri, Sedef Güler’in annesinin vekilleri olarak davaya katılma taleplerini sözlü olarak sunmak istedi.

Ancak mahkeme başkanının talebi kabul etmediği ve avukatların duruşma salonundan çıkarıldığı belirtildi. Olayın ardından ASİ üyeleri Avukat Kerim Bütün, avukat Sevda Demirtaş, avukat Özge Durdu, avukat Didem Bilgin tarafından tutanak tutuldu.

Tutanakta, mahkeme başkanının kendilerine “Kardeşim çıkın dışarı” dediği, polis eşliğinde salondan çıkarıldıkları ve duruşma salonunun kapısının kapatıldığı aktarıldı. Tutanakta ayrıca duruşma savcısı ve diğer mahkeme üyelerinin yaşananlar sırasında herhangi bir müdahalede bulunmadığı, adliye çıkışında ise bir polis memurunun kendilerini takip ettiği öne sürüldü.

Ayvalık’ın firari olması nedeniyle savunmasının alınamadığı bugünkü duruşmada, hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine ve davanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

‘MÜŞTEKİ VEKİLİ OLDUĞUMUZU DEFAATLE SÖYLEDİK’

Cumhuriyet’e konuşan ASİ üyesi avukat Sevda Demirtaş, 11 Mayıs’ta verilen kararda firari olması nedeniyle Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın dosyasının tefrik edildiğini belirterek, “Bugün ilk duruşmasına katılıp dosyaya katılma talebimizi sözlü olarak sunmak istedik. Mahkeme başkanı dosyada taraf olmadığımız gerekçesiyle beyanımızı almak istemedi. Esas dosyada müşteki vekili olduğumuzu defaatle söylememize rağmen beyanlarımız alınmadı” dedi.

Salondan çıkarılmak istendiklerini aktaran Demirtaş, “Beyanlarımız alınmasa da izleyici olarak duruşmaya devam edeceğimizi söyledik. Mahkeme başkanı, mübaşir ve polis memurlarına ‘Görevinizi yapın ve bunları dışarı atın’ şeklinde talimat verdi. Bunun üzerine polis eşliğinde duruşma salonundan dışarı çıkarıldık” ifadelerini kullandı.

"FAİLLERİN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMESİ İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Demirtaş, “Esas dosyada verilen kararın ardından, firari sanık yönünden yürütülen bu yargılamada, Sedef’in ölümüyle ilgili maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve tüm sorumluların hesap vermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bizler yalnızca bir duruşmayı takip etmek için değil, Sedef Güler ve katledilen diğer tüm kadınlar için adalet talebimizi bir kez daha yüksek sesle ifade etmek, yaşam ve yaşama haklarını savunmak için buradayız. Kadınların yaşam hakkının korunması, kadın cinayetlerinin etkin biçimde soruşturulması ve faillerin hukuk önünde hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.