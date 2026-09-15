Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: Gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı olan bir kişinin ise arandığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında kişilere 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme' suçlamaları yöneltildi.
Gözaltına alınan kişilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.