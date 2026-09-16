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Seferihisar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 29 isim tutuklandı

Seferihisar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 29 isim tutuklandı

16.09.2026 13:07:00
Güncellenme:
DHA
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Seferihisar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 29 isim tutuklandı

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 47 kişiden 29'u tutuklandı. Bir kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 17 kişi ise mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne 'rüşvet' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise arandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilere 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme', suçlamaları yöneltildi.

29 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 47 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 47 kişiden 29'u tutuklandı, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bir kişi de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler arasında; CHP Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer, CHP Buca Meclis Üyesi Doğan Sarıkaya, Seferihisar Belediyesi Satın Alma Müdürü Ergin Doğan, Gelirler Müdürü Zafer Karaman, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Koray İpekten, Temizlik İşleri Müdürü İlhan Odabaşı, Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Argın, eski İmar Müdürü Erkan Demir, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ahmet Özgür Adana, mühendis ve eski Plan Proje Müdürü Güldem Çınar’ın da olduğu kaydedildi.

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