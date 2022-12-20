Şehir dışından geldikleri Bodrum'da 'kokainle' yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesine, şehir dışından uyuşturucu getiren 2 şüpheli, 340 gram kokain ile polis ekiplerince yakalandı.

DHA
20 Aralık 2022 Salı, 16:31
Şehir dışından geldikleri Bodrum'da 'kokainle' yakalandılar
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum ekipleri, 2 şüphelinin uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, şüphe üzerine otomobili kent girişinde durdurdu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheliler üzerinde ve araçta yapılan aramada, 340 gram kokain ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, İ.U.de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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