Şehir dışından geldikleri Bodrum'da 'kokainle' yakalandılar
Muğla'nın Bodrum ilçesine, şehir dışından uyuşturucu getiren 2 şüpheli, 340 gram kokain ile polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum ekipleri, 2 şüphelinin uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, şüphe üzerine otomobili kent girişinde durdurdu.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheliler üzerinde ve araçta yapılan aramada, 340 gram kokain ele geçirildi.
1 TUTUKLAMA
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, İ.U.de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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