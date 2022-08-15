Şehir dışından getirdiği tarihi eserleri satmak isterken yakalandı
Muğla'nın Ula ilçesinde Yunus K., Ordu'dan satmak için getirdiği, Roma ile Antik Yunan dönemlerinden 40 sikke ve çeşitli objeler ile yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akyaka Karakol Komutanlığı ekipleri, Yunus K.'nin, Ordu'dan getirdiği tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin, Akyaka Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Baskında Roma ile Antik Yunan dönemlerine ait 40 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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