Şehir hastanelerine yönelik harcamalar şimdiden 100 milyar lirayı aştı: 8 ayda 100 milyar lira yuttu

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; geride kalan sekiz ayda kamu özel işbirliği modeliyle yapılan şehir hastanelerine yönelik faaliyetler için 100 milyar liranın üzerinde harcama yapıldı.

Hastaneler için sadece üç aylık yaz döneminde 30.5 milyar liradan daha fazla ödeme gerçekleştirildi. Yılın ilk sekiz ayında devletin kendi imkanlarıyla yaptığı hastanelerin yapım, tefrişat ve onarımı için ise yaklaşık 75.4 milyar lira harcandı. Aynı dönemde ruh sağlığı hizmetleri için sadece 588 bin 99 lira ödendi. Kanserle mücadele faaliyetlerine yönelik harcamalar da 204 milyon 609 bin 731 lirada kaldı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE 2.6 MİLYAR

Öte yandan; yine bakanlığın verilerine göre bu yılın ilk sekiz ayında bağımlılıkla mücadele için 2 milyar 628 milyon 20 bin 482 lira harcandı. Ağız ve diş sağlığının korunması için yapılan harcamalar 1 milyon 16 bin 980 lirada, anne çocuk sağlığı faaliyetleri için yapılan harcamalar 492 milyon 169 bin 501 lirada ve sağlıklı beslenme ile fiziksel aktiviteye yönelik faaliyetler için yapılan harcamalar da 4 milyon 866 bin 466 lirada kaldı.