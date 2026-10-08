Şehir hastanelerinin hizmet bedeli şimdiden 108 milyar lirayı aştı: Milyarları yutmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; geçen yıl yaklaşık 111 milyar 100 milyon lira harcama yapılan kamu özel iş birliği modelindeki şehir hastaneleri için bu yılın ilk 9 ayında 108 milyar 95 milyon 117 bin 871 lira harcandı. Yine aynı verilere göre hastanelerin hizmet bedeli için son dört ayda 45 milyar liranın üzerinde harcama yapıldı.

Son bir ayda ise hastaneler için 7 milyar 316 milyon 708 bin 479 lira ödendi. Bu rakamın bakanlığın bazı başlıklardaki 9 aylık harcamalarını geçmesi dikkat çekti. Örneğin; geride kalan 9 ayda acil sağlık hizmetleri için 5 milyar 166 milyon 992 bin 704 TL harcama yapıldı. Bağımlılıkla mücadele için ise 9 ayda yaklaşık 2 milyar 659 milyon lira, bağımlılığın önlenmesine yönelik faaliyetler için 2 milyar 336 milyon lira civarında harcama yapıldı. Kanserle mücadele faaliyetleri için 9 ayda yapılan harcama 213 milyon 654 bin 481 lirada kaldı. Ruh sağlığı hizmetleri için ise sadece 588 bin 99 lira ödendi.

HASARLI CİHAZLAR BİLE ONARILMIYOR

Öte yandan bakanlığın Sayıştay raporunda da hizmet bedeli için milyarlarca harcama yapılan şehir hastanelerini işleten şirketlerin; arızalanan ya da hasar gören tıbbi ekipmanların onarım giderini karşılamadığı belirtildi. Raporda “Arızalı tıbbi ekipmanların görevli şirketler tarafından herhangi bir ön değerlendirme yapılmadan onarımlarının gerçekleştirilmediği, diğer taraftan sigorta muafiyet bedellerinin yüksek olması sebebiyle arızalı tıbbi ekipmanların sigorta kapsamında da yaptırılamadığı ve uzun sürelerden beri onarımı yapılmayan arızalı ekipmanların olduğu ve bu durumun sağlık hizmetinin sunumunda aksamalar yaşanmasına sebebiyet verdiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.