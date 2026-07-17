Şehit aileleri ve gaziler hakları için nöbette: ‘Rütbeli askerin aldığı kira yardımı maaşımızdan yüksek’

Er şehit aileleri ve gaziler rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük haklarına sahip olma talebiyle Ankara Güvenpark’ta başlattıkları nöbeti dün dördüncü gününde sürdürdü.

Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Platformu Genel Başkanı oturma nöbetleri sürerken taleplerine ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu.

Emsal statü haklarını almak için toplandıklarını belirten Erdem Çerçioğlu, “Gazi olduktan sonra rütbeli asker emsale devam ederken, bir teğmen yaralandıktan sonra albaylığa kadar yükselebiliyorken erler emekli memur statüsünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlanıyor. Rütbeli olan askere kira yardımından sağlığa sağlıktan eğitime kadar pozitif ayrıcalık getirilirken erler bunlardan faydalanamıyor. 20 yaşında, hayatının baharında ayağını vermiş protez kullanan arkadaşımız rehabilitasyon merkezinde tedavi yaptırmak zorunda kalırken rütbeli asker yurt dışı da dahil her yerde tedavisini yaptırabiliyor. Rütbeli askerin aldığı 10 yıllık kira yardımı bizim maaşımızdan yüksek. Aradaki farklar bunlar. Bu adaletsizliğin bitmesi için buradayız” dedi.