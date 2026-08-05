Şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi kabul edildi

Şehit aileleri ile gazilerin mali, sosyal ve özlük haklarına yönelik düzenlemeler içeren AKP ve MHP imzalı kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

AKP ve MHP tarafından hazırlanan teklif, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştu. Komisyonda kabul edilen düzenlemeyle, terörle mücadele sırasında ateşli silahla yaralanmasına rağmen malul sayılmayan askerlere gazilik unvanı verilmesi ve bu kişilerin gazilik aylığı ile sosyal haklardan yararlanması öngörülüyor.

Teklif kapsamında ayrıca gaziler için evde bakım ücretine ilişkin yeni bir düzenleme yapılması planlanıyor.

Düzenlemeyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malulü sayılan askeri öğrenciler, siviller, erbaş ve erlere bağlanan aylıkların artırılması da öngörülüyor.

Buna karşılık, şehitlerin anne ve babalarına asgari gelir güvencesi sağlanmasına ilişkin herhangi bir düzenleme teklifte yer almadı.

Şehit aileleri ve gaziler, teklif Meclis'e sunulmadan önce Güvenpark'ta yaptıkları açıklamada, hazırlanan düzenlemenin taleplerini karşılamadığını belirterek tepkilerini dile getirmişti.