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Şehit aileleri ve gazilerin Güvenpark'taki eylemleri üçüncü gününde

Şehit aileleri ve gazilerin Güvenpark'taki eylemleri üçüncü gününde

15.07.2026 11:01:00
Güncellenme:
ANKA
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Şehit aileleri ve gazilerin Güvenpark'taki eylemleri üçüncü gününde

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gazilerin, Güvenpark'taki eylemleri üçüncü gününde sürüyor. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Haklı mücadelemiz sonuçlanana kadar buradan ayrılmayacağız, alanı terk etmeyeceğiz" dedi.
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Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gaziler, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için Güvenpark'ta başlatıkları oturma eyleminin üçüncü gününe başladı. Eyleme katılanlar geceyi de Güvenpark'ta geçirdi.  

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Koyuncu Ofluoğlu, İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başdanışmanı ve emekli Tümgeneral Rafet Kılıç, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Avcı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt eylemleri boyunca şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. 

''ALANI TERK ETMEYECEĞİZ''

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Haklı mücadelemiz sonuçlanana kadar buradan ayrılmayacağız, alanı terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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