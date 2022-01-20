Şeker sanıp yediler: Ölümle savaşıyorlar

20 Ocak 2022 Perşembe, 20:30

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp mahallesi Kiraz sokaktaki bir evde meydana gelen olayda, iki çocuk fare zehrini şeker zannedip yedi.

Fahre zehrini yiyen Turgut Efe D.(5) ve İpek Su D.(3), bir süre sonra istifra etmeye başladı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDILAR

Anneleri Merve D., çocukların elinde fare zehrini görüp aldı.

Ağabey ve kardeşi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 çocuk 112 ambulansıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım bölümüne sevk edildiler.