Şeker sanıp yediler: Ölümle savaşıyorlar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şeker zannettikleri fare zehrini yiyen 2 kardeş hastanelik oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp mahallesi Kiraz sokaktaki bir evde meydana gelen olayda, iki çocuk fare zehrini şeker zannedip yedi.
Fahre zehrini yiyen Turgut Efe D.(5) ve İpek Su D.(3), bir süre sonra istifra etmeye başladı.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDILAR
Anneleri Merve D., çocukların elinde fare zehrini görüp aldı.
Ağabey ve kardeşi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 çocuk 112 ambulansıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım bölümüne sevk edildiler.
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Bandırmaspor, 1. Lig'de ilk 4'te yer almak istiyor
- Samsunspor'un efsanesi Emin Kar'ın anısına kütüphane
- İlyas Tunç: ‘Nesnelerden kurtuluş yok!’
- Yusuf Alper: ‘Şiir bana yaklaşıyor!’
- Merin Sever: ‘Sofra daha birleştirici!’
- Evde dişlerinizi beyazlatmanızın 5 doğal yolu
- Ortopedi uzmanından 'ayakkabı seçimi' uyarısı
- Bono'dan yıllar sonra itiraf
- Çocukların yemek seçmesi koronavirüsle ilişkili mi?
- Şeker alımını azaltmanın 5 yolu