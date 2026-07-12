Sektör temsilcileri, başta bölgesel savaşın etkilerine atıfla destek istedi

Turizm sektörünün temsilcileri, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle beklentilerin ve rekor hedeflerinin gerisinde kalan turizm hareketliliğini ve nisan ayında yüzde 9.4, ilk beş ayda yüzde 2.6 azalan turist sayısını masaya yatırarak bu tür sorunların çözüm yollarını tartıştı. Sektör temsilcileri, artan maliyetler, baskılanmış döviz kuru, personel açığı ve finansmana erişim sorunlarının turizmde kârlılığı ciddi biçimde düşürdüğünü belirterek destek çağrısı yaptı.

Jeopolitik gelişmelerin rezervasyon akışını olumsuz etkilediğini, mayıs ayıyla birlikte ise bir toparlanma gördüklerini söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, ayrıca ulaşım maliyetlerinin de tüketici davranışlarını değiştirdiğini ifade etti. Bağlıkaya, “Yakıt maliyetlerindeki artış özellikle uzak mesafeli uluslararası seyahatleri olumsuz etkiliyor. Turist artık fiyat-performans odaklı planlama yapıyor. Bu nedenle daha uygun maliyetli destinasyonlar ve alternatif rotalar öne çıkıyor” dedi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler ise sektörün en büyük sorununun yüksek maliyetler ile baskılanmış döviz kuru nedeniyle oluşan kârlılık kaybı olduğunu söyledi. İşler, turizmde artık hedefin yalnızca turist sayısını artırmak değil, nitelikli ve yüksek katma değer sağlayan sürdürülebilir bir modele geçmek olması gerektiğini vurguladı. İşler, şöyle devam etti: “TL ile üreten ama dövizle satmaya çalışan bir sektörüz. Maliyet artışlarını fiyatlara tam olarak yansıtırsak Türkiye pahalı ülke algısını güçlendiririz. Bu nedenle fiyatlarımızı olması gerektiği gibi değil, rekabet koşullarına göre belirlemek zorunda kalıyoruz.”