Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 yıldır birlikte hapis yattığı eski Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın salı günü tahliye olacağını duyurdu. Peki, Selçuk Mızraklı kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı tahliye mi edildi?

SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR?

Selçuk Mızraklı, 1963 yılında Siverek'te doğdu. Mızraklı üç yaşındayken ailesi babasının işi nedeniyle Eskişehir'e taşındı. İlk ve ortaokulu Eskişehir'de okudu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 1991 yılında Diyarbakır'da doktor olarak çalışmaya başladı.

Cerrah olarak çalıştı ve Tabip Odasında görev aldı. Ayrıca 2000 yılından itibaren Demokratik Toplum Kongresinde (DTK) aktif olarak yer aldı.

DTK'da yer alması nedeniyle 2017 yılında 2 ay süreyle tutuklandı.

TBMM 27. dönem Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır milletvekilidir. 2019 seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı seçilmiştir seçildikten 5 ay sonra yerine kayyum atanarak görevden alınmıştır.

SELÇUK MIZRAKLI'NIN ÖZEL HAYATI

Mızraklı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

SELÇUK MIZRAKLI TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4,5 yıldır birlikte hapis yattığı eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın salı günü tahliye olacağını duyurdu.