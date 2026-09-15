Selçuk Özdağ'dan '380 TL'lik su' sorusu: 'Havalimanlarında fiyat denetimi yapılıyor mu?'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pet şişe suyun 380 TL’ye satıldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Özdağ, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, havalimanları, otogarlar ve otoyol güzergâhlarındaki dinlenme tesislerinde uygulanan yüksek fiyatlara ilişkin denetim yapılıp yapılmadığını sordu.

Özdağ, TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, söz konusu iddiaların kamuoyunda tepki oluşturduğunu belirterek, vatandaşların zorunlu olarak kullandığı veya alternatif alışveriş imkanlarının sınırlı olduğu alanlarda fahiş fiyat uygulamalarının yaygınlığına ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğunu ifade etti.

Özdağ, Bakan Bolat’a, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 380 TL’ye su satıldığına ilişkin iddiaların Bakanlık tarafından incelenip incelenmediğini ve söz konusu satış fiyatının fahiş fiyat kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu.

HAVALİMANI VE OTOYOLLARDAKİ FİYATLARI SORDU

Selçuk Özdağ, önergesinde havalimanları, otogarlar, otoyol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri ve benzeri alanlarda temel gıda ve içecek ürünlerine yönelik özel bir fiyat denetimi uygulanıp uygulanmadığını, Bakanlığın bu alanlardaki denetim sıklığının ne olduğunu ve son bir yılda gerçekleştirilen denetimlerin sayısını sordu.

Temel ihtiyaç maddelerine erişimin zorunlu olduğu ve alternatif satış noktalarının sınırlı bulunduğu yerlerde su, ekmek, süt, ayran ve benzeri temel tüketim ürünleri için tüketiciyi fahiş fiyatlardan koruyacak azami fiyat, referans fiyat veya benzeri bir düzenleme yapılıp yapılmadığını da soran Özdağ, bu konuda Bakanlığın bir çalışması bulunup bulunmadığını gündeme getirdi.

Özdağ ayrıca havalimanı, otogar ve dinlenme tesislerinde uygulanan yüksek fiyatların kira, işletme maliyetleri veya diğer gerekçelerle açıklanıp açıklanamayacağının tespit edilmesi amacıyla maliyet ve satış fiyatı karşılaştırmalarının yapılıp yapılmadığı, fiyatların fahiş olduğunun tespiti halinde hangi kriterlerin esas alındığı sorularını yöneltti.

Soru önergesinde, son 10 yıl içerisinde havalimanları, otogarlar ve otoyol güzergahlarındaki dinlenme tesislerinde fahiş fiyat ve haksız ticari uygulama gerekçesiyle kaç işletmenin denetlendiği, kaç işletmeye idari yaptırım uygulandığı ve toplam ne kadar idari para cezası kesildiği soruları da yer aldı.