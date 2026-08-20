Selefi Kuytul, ‘Süleymancılara’ yapılan operasyonu eleştirdi, gözaltına alındı: Cemaatlere ‘Süleymancılar’ ayarlaması!

Süleymancılar cemaati elebaşısı Alihan Kuriş’e yönelik suç örgütü kapsamında yapılan operasyon, tarikat ve cemaat gruplarda da yankı uyandırdı. Bu kapsamda gazetemiz Cumhuriyet; son dönemlerde miras kavgası kapsamında gündemden düşmeyen Menzil cemaatindeki “operasyon” tartışmasını gündeme getirmişti. Söz konusu Kuriş operasyonu selefi gruplarda ise tepkilere neden oldu.

ALİHAN KURİŞ OPERASYONUNU HEDEF ALMIŞTI

Türkiye’de selefi faaliyetleriyle bilinen Alparslan Kuytul, operasyona ilişkin iktidarı hedef aldı. Kuytul önceki günlerde yaptığı açıklamada; operasyonun Alihan Kuriş’in iktidara yakın olmaması nedeniyle yapıldığını, iktidarın her cemaati yönetemeyeceğini savundu. Kuytul’un bu açıklamasına önceki gün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medyasından; “Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek” tepkisiyle yanıt verdi.

SORUŞTURMA SARAL’IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN GELDİ

Saral’ın bu açıklamasının hemen ardından, dün sabah saatlerinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Furkan Vakfı’na yönelik operasyon düzenlendi ve bu kapsamda vakfın lideri Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul, evinden gözaltına alındı. Operasyona ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan; vakfı “Kuytulcular yapılanması” olarak tanımlayarak; “Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir” dedi.

SARAL PAYLAŞIMINI SİLDİ

Operasyonun ardından Furkan cemaati yazılı açıklamada bulundu. Cemaat; Saral’ın açıklamasının ardından operasyon yapılmasına dikkat çekerek; gözaltıların “talimatla gerçekleştirildiğini” öne sürdü. Saral da söz konusu paylaşımını gün içinde sildi.

5 ŞİRKETTEN 4’ÜNÜN TOPLAM SERMAYESİ 11,5 MİLYON TL

Operasyon kapsamında; Adana merkezli “Levent Börek” markasıyla bilinen “MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”, “Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi”, “Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”, “Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi” ve “GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi”ne kayyım atandı. Söz konusu şirketlerden Adana Gizem Turizm hakkında resmi kayıtlarda herhangi bir bilgiye ulaşılamaması dikkat çekerken, diğer 4 şirketin toplam sermayesinin 11 milyon 500 bin TL olduğu saptandı. Şirketlerin sermaye bilgisi şöyle:

. Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 6 milyon 500 bin TL

. Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 3 milyon TL

. MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2 milyon TL

. GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 100 bin TL

DEMOKRASİ, ANAYASA VE LAİKLİĞİ ‘GÜNAH’ OLARAK NİTELENDİRİYOR

Diyanet’in 2016’da tüm cemaatleri incelediği ve kamuoyunda “Gizli Tarikatlar Raporu” olarak bilinen “Dini-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Akımlar” raporunda Kuytul hakkında yazılanlar dikkat çekti. Raporda; Kuytul’un “rabbani ve tevhidi” (Tanrı yoluna çağıran ve Tanrının birliğine inan) çizgide olduğu, bu nedenle demokrasi, laiklik, anayasa gibi “beşeri yönetim” sistemlerini reddettiği, demokrasilerde “bütün günahlara özgürlük” tanındığı için Müslümanların bu sistemde yaşama isteğinin bir sapkınlık olarak nitlendirildiği kaydedildi. Raporda “Allah’ın dünyasında, Allah’ın dediği olur” ifadesinin Kuytul’un savunmasının temel sloganı olduğu vurgulandı ki Kuytul’da dün gözaltına alınırken “Allah’ın dediği olur” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

‘MİLLİ MESELEDE TÜRKİYE DÜŞMANLARINI TERCİH EDİYOR’

Raporda; Kuytul’un demokratik düzene karşı çıkarken, fikirlerini “dernek” aracılığıyla yaymasının bir çelişki oluşturduğu değerlendirmesine yer verilerek; “Kuytul’un devlet karşıtlığı söylemi darbecileri ve FETÖ’yü savunmaya, bunun yanında birçok milli meselede Türkiye düşmanlarını tercih etmeye kadar gitmiştir. Öte yandan FETÖ elebaşısına benzer bir şekilde, Hz. Peygamber’in adını istismar ederek onun kendi mitinglerine katıldığını iddia etme noktasına gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

‘SENİN İSA’NIN YANINDA DEĞERİN VAR’

Kuytul’a gözaltına alınan eşi Semra Kuytul da geçmiş zamanda hareketin kadın üyelerine yönelik bir toplantıda eşi hakkında söyledikleri de gündeme geldi. Semra Kuytul söz konusu toplantıda, “Hocamız rüyasında Hz. İsa’yı gördü. Hz. İsa gelmiş diyorlar, hocamızı birisi alıp oraya götürüyor. Herkes ayağa kalkıyor hocamız gelince, diyorlar ki senin ‘İsa’nın yanında değerin’ var. Hocamız çok kıymetlidir. Allah onu bu dinin muzafferiyeti için yaratmıştır. O vasıfları vermiş, belli yani” ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler, Kuytul’un “Mehdi” propaganadasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

SANAL MEDRESE SİSTEMİ ÜZERİNDEN PROPAGANDASINI YAPIYOR

Yakın zamanda yaşamını yitiren ve selefi-cihatçı örgütler özelinde araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Hilmi Demir’in URAD’tan mart ayında yayımlanan “Türkiye’de DEAŞ Radikalleşmesi, Kadın ve Gençlik Yapılanmaları ve Stratejik Dönüşüm” başlıklı raporda; Selefi grupların etki alanını dijital ortamda genişlettiği, internet siteleri üzerinden adeta “sanal medrese” oluşturduğu vurgulanıyor. Kuytul’un da buna benzer YouTube kanalları bulunuyor. Kuytul, bu kanallardan “Cuma Tefsir Dersleri” adıyla her cuma dini eğitim verirken, güncel politik olaylara da değiniyor. Bu kapsamda YouTube’da kendi adıyla 224 bin aboneli, cemaatinin ise 56,3 bin abonelik kanalı bulunuyor. Bununla birlikte hareket; fiziki olarak “Furkan Akademi” ve “İkra Enstitüsü” gibi fiziki medreseler de işletiyor.

AMAÇ: HALİFELİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEK

Cemaat, “Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı” üzerinden faaliyet yürütüyor. 1994’te Adana’da kurulan vakfın resmi internet sitesinde cemaatin amacı; “Furkan Hareketi olarak davamız; toplumumuzu Tevhid hakikatiyle tanıştırmak ve bu doğrultuda tüm Müslümanları, Allah’ın sözünün geçerli kılınması için verdiğimiz mücadeleyi birlikte vermeye davet etmektir. Davamız, Tevhid hakikati ile toplumumuzun hak ettiği saadete ulaşması ve ayetler ışığında bize verilmiş olduğunu bildiğimiz halifelik vazifesini yerine getirerek Allah’ın rızasını kazanmaktır” olarak açıklanıyor. Ayrıca; Kuran tefsir, hadis, fıkıh, siyer, siyaset, tarih ve islam tarihi alanlarında eğitim faaliyeti yürüten hareket; Rabbani hareket metodu ile İslam medeniyetini kurmak üzere mücadelede ettiğini ileri sürüyor. Adana merkezli vakıf; Türkiye’nin en az 30 kentinde örgütlü durumda.