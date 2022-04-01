Selvitopu: Bilgi güç demektir

Selvitopu: Bilgi güç demektir
Karabağlar’da Reşat Nuri Güntekin Kitaplığı’nda “Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor” etkinliği düzenlendi.
Bilgili toplum olmanın önemine dikkat çeken Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Bilgi güç demektir. Bilgili insan da güçlüdür, ne yapacağını bilir. Bizler sizleri en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. O nedenle kitap okumayı asla ihmal etmeyin, yaşınıza eğitim durumunuza göre kitaplar okuyun. Bunun size hep faydası olur, sizi yetiştirir ve daha güçlü kılar. Güçlü insan da her şeyle baş etmesini bilir. Güçlü bir toplum haline gelirsek dünya ile rekabet edebiliriz” dedi.
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