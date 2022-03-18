Selvitopu: Şehitlerimiz hep yüreğimizde yaşayacak

18 Mart 2022 Cuma, 05:03

Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta ise ve ilelebet yaşayacaksa, bunu 18 Mart’taki kararlı duruşa ve azme borçlu olduğumuzu vurgulayan Başkan Selvitopu, “Orada yedi düvele karşı direnen şehitlerimiz, ülkemizin bugünlere gelmesini sağladılar. Her türlü olanakla gelen emperyalist güçlere karşı gövdelerini siper ettiler ve onları Çanakkale'den geçirmediler. Daha sonraki yıllarda da ülkemizin geleceği için canlarını feda etmekten çekinmediler. Sizlerin yetiştirdiği çocukların şehitlik mertebesine ulaşmasını, bunun önemini doğru anlamalıyız. Asla unutmamalı, unutturmamalıyız” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda şehit olan ve burada toprağa verilen Anzak askerleri için söylediği “Dost bir vatanın toprağındasınız, huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız” sözlerini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Böyle büyük bir anlayışı ortaya koyan lidere ve ulusa sahibiz. Mustafa Kemal Çanakkale’de direnenlerin komutanı olarak üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Değerli anneler, babalar, sizin çocuklarınız bizim çocuklarımızdır. Sizin şehitleriniz bizim şehitlerimizdir. Onlar hep yüreğimizde yaşayacak” diye konuştu.