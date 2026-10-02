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Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Onur Sermik de aralarında... Sosyal medya fenomenlerine operasyon: 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Onur Sermik de aralarında... Sosyal medya fenomenlerine operasyon: 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

2.10.2026 17:51:00
Güncellenme:
İHA
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Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Onur Sermik de aralarında... Sosyal medya fenomenlerine operasyon: 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Sosyal medyada kavga, tehdit ve hakaret içerikli yayınlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Onur Sermik’in de bulunduğu 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fenomenlerin ifadelerinde sosyal medya yayınlarından aylık 200 bin ila 500 bin TL arasında gelir elde ettiklerini beyan ettikleri öğrenildi.
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Sosyal medya platformlarında yaptıkları canlı yayınlarda kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen 10 sosyal medya ünlüsü hakkında yürütülen işlemler tamamlandı.

Aralarında Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Onur Sermik’in de olduğu kişiler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İÇERİKLER İNCELEMEYE ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başta TikTok olmak üzere Instagram ve X üzerinden tehdit, hakaret ve kavga içerikli görüntüler paylaşarak bu yayınlardan gelir elde ettikleri öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan sanal takip ve incelemelerin ardından kişilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

AYLIK GELİRLERİNİ 200 İLA 500 BİN LİRA ARASINDA AÇIKLADILAR

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. kişilerin ifadelerinde, yaptıkları paylaşımların suç oluşturduğunu bilmediklerini söyledikleri ve sosyal medya faaliyetlerinden aylık 200 bin ila 500 bin lira arasında gelir elde ettiklerini beyan ettikleri öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan kişilerden uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti amacıyla kan örnekleri alındığı öğrenildi. kişiler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Müstehcenlik" suçlarından işlem yapıldı.

10 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında Semih Varol, Mehmet Aden Arslan ve Onur Sermik’in de olduğu toplam 10 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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