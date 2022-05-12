Şenal Sarıhan: Kimse önünde eğilmiyoruz

12 Mayıs 2022 Perşembe, 12:18

“Bizim cüppemizin düğmesi yok, kimse önünde eğilmiyoruz” diyen Sarıhan, “Bizim gözlerimizi, kulaklarımızı kapatmaya hakkımız yok. Avukatların susmaya hakkı yoktur. Tek adam diktasının yaratmış olduğu hukuksuzluğa karşı, bu hukuksuzluğu örnek alan tutumlara ‘Hayır’ demek için aday olarak karşınızdayım” dedi.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşen CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün de yer aldığı yoğun katılımlı toplantıda, Sarıhan avukatların alkışları eşliğinde kürsüye geldi. Gözyaşlarını tutamayan Sarıhan, Gezi davasındaki kararlara Ankara Barosu’nun sessiz kaldığını ve bunun, kendilerini utandırdığını söyledi. “Gezi’de gençliğin uğradığı saldırı karşısında gençliğin yanında durmaya, haklarını savunmaya çalıştık, hep beraber gaz yedik, kurşunlara göğüslerimizi uzattık. O gençler gittiler, onların haklarını savunmak konusunda Ankara Barosu olarak, İstanbul ve Diyarbakır baroları olamadık. İktidarın baskılamaya başladığı süreçten başlayarak başı eğilen baro durumuna düştük” dedi.

‘AVUKATLARIN SUSMA HAKKI YOK'

Düşünceleri yüzünden hapse atılan, demokratik haklarını savundukları için haksızlığa uğrayanların yanında olduklarını vurgulayan Sarıhan, şunları kaydetti: “Bizim gözlerimizi, kulaklarımızı kapatmaya hakkımız yok. Avukatların susmaya hakkı yoktur. Haksızlığa karşı susmamak. İnsan haklarının ihlal edildiği, insanlık onuruna saldırı yapıldığı yerde susmamak. İşkencecilerin, müvekkillerimizi işkenceye mahkûm ettiği zaman susmamak, karşısında durmak. Kaybedilmiş bir baroyu yeniden inşa etmek için aranızdayım. ” Küçük Kara Balık adlı kitaba atıf yaparak, “Hep birlikte balıkçının ağını aşağı doğru çekmemiz gerekiyor” diyen Sarıhan, baro yönetimini eleştirerek, “Son dönemde olmayan bir baro var. Adı var ama kendi yok. Yeni bir baro inşa edeceğiz. Bizim cüppemizin düğmesi yok, kimse önünde eğilmiyoruz. Hatırlatmak için buradayız. Grubumuz, giderek kokuşmakta olan adalet sistemine hayır demek, adalet sistemini ayakları üzerine oturtmak, adaleti çamura düşürmemek için var” ifadelerini kullandı.