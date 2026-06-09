Sendika temsilcisine sürgün tepkisi

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’nün, tıp fakültesi hastanesinde çalışan DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikası işyeri temsilcisi Ela Arıkuşu’nu bayram öncesinde merkez kampüsteki öğrenci işlerinde görevlendirmesi tepki çekti. Sendikanın, yetki çoğunluğunu sağlamak için örgütlenme çalışması yürüttüğü süreçte karar nedeniyle Devrimci Sağlık-İş, Mersin’in en büyük ikinci hastanesinde temsilcisiz kaldı. Rektörlük, sendikanın itirazlarının yanı sıra hekimlerin “kalifiye ve deneyimli tıbbi sekreterimizi almayın” talebini de dikkate almadı.

Kararın geri çekilmemesi üzerine tıp fakültesi hastanesi önünde dün eylem düzenlendi. DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy, hastanede bazı yöneticilerin işçiler üzerinde baskı kurduğunu ileri sürdü. Göksoy, “Muhatabımız AKP’dir. Ama bu işin sorumlusu AKP değilse, bunu keyfi uygulayan bir yönetim varsa AKP derhal gereğini yapmalıdır ve sendikal örgütlenmenin önüne set çekenlere dur demelidir” dedi.