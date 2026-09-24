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Sendikacı Başaran Aksu'nun hesabı yasaklandı

Sendikacı Başaran Aksu'nun hesabı yasaklandı

24.09.2026 18:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sendikacı Başaran Aksu'nun hesabı yasaklandı

İşçi hakları ve sendikal mücadeleye ilişkin açıklamalarıyla bilinen sendikacı Başaran Aksu’nun X hesabı erişime kapatıldı. Aksu, yeni hesabından yaptığı paylaşımda sendikal mücadelelerinin engellenemeyeceğini söyledi.
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İşçi hakları ve sendikal mücadeleye ilişkin açıklamalarıyla bilinen sendikacı Başaran Aksu’nun X hesabı erişime kapatıldı.

Başaran Aksu, yeni X hesabından yaptığı paylaşımda, sendikal mücadelelerinin engellenemeyeceğini savundu.

Aksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hold­inglerin, sarı sendikaların onların yönlendirdiği yargının esiri olmayı reddediyoruz.

Hesabımı erişime kapatanlar işçi sınıfı ve emekçi halkı zenginin kölesi yapmak için seferber olanlardır!

Bizim sesimiz işçi sınıfının kurtuluşu fikrini taşır!

Hiçbir güç bizi engelleyemez!”

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