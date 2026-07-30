Sendikacılardan YENİ Parti’ye destek açıklaması: Tüm işçi, emekçi ve demokrasi güçlerine çağrı

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanması ve seçilmişlere yönelik ihraç kararlarının ardından Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye destekler sürüyor.

Toplumun birçok kesimi tarafından desteklenen YENİ Parti'ye bir destek de sendikacılardan geldi.

"YENİ PARTİ’YE DESTEK VERİYORUZ"

Tüm işçi, emekçi ve demokrasi güçlerini YENİ Parti'ye destek olmaya çağıran sendikacıların ortak açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Yıllarca işçi sendikalarının çeşitli kademelerinde görev yapmış, grevlere, direnişlere, eylemlere önderlik etmiş, Cumhuriyetimizin temel değerlerine, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı geçmiş dönem ve halen görevde olan sendikacılar olarak YENİ Parti’ye destek veriyoruz.

Demokrasi ve özgürlük mücadelesiyle sendikal mücadelenin et ile tırnak gibi birbirinden ayrılmaz olduğuna inanan sendikacılar olarak, bu anlayışın siyasal alandaki karşılığının YENİ Parti olacağına inanıyoruz.

Türkiye'nin içine sürüklendiği bu düzenden ancak demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini hayata geçirecek; emeği, adaleti, eşitliği, özgürlüğü ve insanca yaşamı esas alan bir anlayışla çıkılabileceğinin bilinciyle, bu onurlu mücadelenin bugün YENİ Parti saflarında sürdürülebileceğine inanıyoruz.

Demokrasinin ve halk egemenliğinin yeniden tesis edilmesi, özgürlüklerin güçlenmesi, emekçilerin hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşması, ülkemizin huzur, adalet ve refah içinde yeniden ayağa kalkması için tüm işçileri, emekçileri ve demokrasi güçlerini YENİ Parti saflarında birleşmeye davet ediyoruz. Yolumuz açık olsun."

İMZACI İSİMLER

Destek açıklamasında imzası bulunan isimler ise, şu şekilde: